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影／長榮海運內線案 調查局戒護張國政糗了…保鏢近距離保護像「劫囚」

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導
張榮發三兒子張國政（著帽者）涉內線交易案遭移送北檢複訊，保鏢在北檢門口近身護主。記者蘇健忠／攝影
張榮發三兒子張國政（著帽者）涉內線交易案遭移送北檢複訊，保鏢在北檢門口近身護主。記者蘇健忠／攝影

長榮海運2023年間發布重訊轉讓長榮航空股票的上百億元的交易案涉內線交易，張榮發三兒子張國政今晚以被告分身移送北檢複訊，竟有3名身形高大的保鏢在北檢門口近身護主，推擠超過1分鐘，還有媒體記者一路被撞進管制門，現場記者質問保鑣你們是在劫囚是不是？也轟調查官搞什麼！

今晚台北地檢署偵辦長榮海運內線交易案，張國華、張國政等公司內部人被查出涉嫌在2023年決議轉讓長榮航股票的禁止交易旗期間買賣股票，2兄弟的妻兒等6人，及公司老臣柯麗卿、董事戴錦銓、協理謝淑蕙等共9人列為被告遭搜索、約談。

今晚張國政妻兒先被移送北檢，由於疑似妻兒疑似被當作人頭涉內線交易，檢方簡短訊問後均請回，張國政妻子曾瓊慧步出北檢，就有身形高壯的保鏢近身護主，甚至疑似要對靠近的媒體「架拐子」，隨後保鑣仍留在現場進進出出。

不料，今晚台北市調處調查官移送被告張國政時，在北檢門口外的車道，2名保鑣上前以背包擋住記者的鏡頭，並推擠、衝撞阻擋記者，記者問有涉及內線交易嗎？張國政帶著帽子低頭不語。

現場人員在北檢門口爆發推擠衝突，有媒體記者一路被撞進地檢署大門，還有記者眼鏡被撞歪，調查官戒護人員竟沒有積極上前阻止，其中帶著藍色口罩的保鑣，甚至抱著張國政護駕，保鑣的三角陣法中只見1名女調查官孤身戒護。

現場媒體記者質問，保鑣你們是在劫囚是不是？調查局讓保鏢這樣用？不要推喔，在幹嘛？眾人在現場推擠超過1分鐘，怒吼調查局沒用、調查局太扯了、調查局沒路用、搞什麼。法警後續也介入，勸導喊「不要衝動！」出手護著張國政進入北檢，走進法警室，等候應訊。

保鑣與媒體記者衝突後約10分鐘，張國華經移送複訊抵達北檢，記者問他有內線交易嗎？張國華用台語回答，「無啦，哪有！」。

張榮發三兒子張國政涉內線交易案遭移送北檢複訊，保鏢在北檢門口近身護主。記者蘇健忠／攝影
張榮發三兒子張國政涉內線交易案遭移送北檢複訊，保鏢在北檢門口近身護主。記者蘇健忠／攝影

長榮海運 張國政 調查局

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