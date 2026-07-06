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長榮海空分家爆21億內線交易 張國華一家買股抱2年沒賣…賺逾150億

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
長榮海運總經理、時任首席副總吳光輝以證人身分抵達北檢應訊。記者蘇健忠／攝影
長榮海運總經理、時任首席副總吳光輝以證人身分抵達北檢應訊。記者蘇健忠／攝影

長榮海運2023年間發布重訊轉讓37.54萬張長榮航空股票，上百億元的交易案被告發內線交易。台北地檢署追查，張榮發大房長子張國華等人涉嫌在禁止交易期間買賣長榮海運股票，一家三口擬制性獲利高達21億餘元。全案檢調今搜索約談張國華等9名被告，晚間陸續移送複訊。

檢調追查，2023年5月至8月間，長榮海運內部人知悉將處分持有的長榮航空股票，涉嫌在發布重訊公告前分別賣出、買進長榮海運股票。北檢追查清金流，經證交所查核出具長榮海運的股票交易意見書，認定重大消息公開前的禁止交易期間，張國華等人曾交易長榮海運股票。

檢方追查，張國華與妻兒楊美珍、張聖恩涉嫌在禁止交易期間共購買逾17萬張長榮海運股票，擬制性獲利21.1億元；時隔二年多，2023年8月11日收盤價每股107.5元，結算至今日收盤價每股195.5元，每股漲88元，持有股票均未出脫，不法獲利已逾新台幣150億元。

檢調掌握，張國華等人購買17萬張長榮海運股票，而張榮發遺囑指定執行人之一的老臣柯麗卿、公司董事戴錦銓，及公司協理協謝淑蕙等人，涉嫌賣出巴拿馬長榮國際公司持有的17萬張長榮海運股票。

長榮總經理、時任首席副總吳光輝及長榮海運財務部主計課長葉政維以證人身分抵達北檢應訊。

被告張國政的妻子曾瓊慧、兒子張聖翊涉嫌依張國政指示賣出長榮海運股票，3人賣出1萬1800張股票。檢調懷疑，妻兒疑似被張國政當作人頭，妻兒稍早已抵達北檢複訊中。其餘被告今晚將陸續移送複訊。

北檢檢察官游欣樺今指揮調查局台北市調查處兵分10路，搜索張國華、三弟張國政等9名被告住居所及長榮海運公司、巴拿馬商長榮國際有限公司、長榮國際股份有限公司，通知張等9人到案說明，持續釐清案情。

長榮海運內線交易案，張國政的兒子張聖翊 （圖）涉嫌內線交易遭移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影
長榮海運內線交易案，張國政的兒子張聖翊 （圖）涉嫌內線交易遭移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影

長榮海運 張國華

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