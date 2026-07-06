疑涉內線交易張國華9人遭北檢搜索、約談 長榮海運回應了

14年前曾販毒、有「警察殺手」之稱的穿甲彈被捕入獄的傅姓男子，因欠人10萬元未還，前天凌晨遇債主和4男1女至其租屋處討債起口角，背部遭捅2刀經送醫不治；警方當天先逮獲2男，昨晚在屏東東港逮獲行凶的張姓男子及其在場的女友，債主和另名共犯仍在逃。

2026-07-06 12:22