長榮海空分家爆內線交易案 北檢搜索、約談董事張國華等9人

長榮海運（2603）2023年間發布重訊宣布申報轉讓長榮航空股票37.54萬張，交易金額高達新台幣133.45億元，台北地檢署2024年間接獲告發內線交易案，今發動搜索長榮海運及董事張國華等9名交易人，約談張等9人到案釐清案情。

北檢指出，本案在2024年4月接獲告發檢舉立案，今由檢肅黑金專主主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺指揮法務部調查局台北市調查處偵辦。

北檢經台灣證券交易所查核後出具 「長榮海運股份有限公司股票交易分析意見書」 ，認定本案重大消息公開前的禁止交易期間，張國華等人曾交易長榮海運公司股票，專案小組分析相關事證，今指揮台北市調查處調查官兵分10路，搜索張國華、張國華妻子、胞弟張國政等9名被告住居所及長榮海運公司、巴拿馬商長榮國際有限公司、長榮國際股份有限公司，通知張等9人到案說明，持續釐清案情。

全案源於，2024年4月22日，長榮海運的股東委託律師林文鵬向北檢告發董事張國華、張國政、柯麗卿等人涉嫌證券交易法內線交易罪。有股東指控，長榮海運董事會在2023年6月19日決議處分重大資產「長榮航股票」，當時內部人張國華、柯麗卿等人知悉內線消息，卻涉嫌內線交易。

股東指控，上百億元的股票交易案疑與公司內部人相關，長榮海運董事張國華在20236月30日買進9萬8357張長榮海運股票，而擔任巴拿馬長榮國際總經理的柯麗卿經媒體報導，同天賣出約17萬張長榮海運股票，買家也疑似與張國華有關，因而委託律師告發涉嫌內線交易罪嫌。

長榮集團「海空分治」，2023年8月間長榮海運以鉅額交易方式，申報轉讓長榮航空股票共37.54萬張，利益達62.55億元。2023年8月14日處分5萬張，每股為34.1元，交易金額17.05億元，處分利益近7.94億元；2023年8月21日重訊公告鉅額交易長榮航32萬5402張，每股成交價35元，交易總額為113.89億元，處分利益為54.61億元。

北檢黑金專組歷經2年蒐證、今日收網，搜索長榮海運等公司並約談涉嫌內嫌交易的張國華等9人，引發市場關注；稍早，搜索行動完畢，尚待調查官詢問後將移送北檢複訊。