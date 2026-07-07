搭小黃、農會買菜都能折抵！銀髮達人敬老卡一卡在手「刷好刷滿」

敬老愛心卡除了最常見的搭車補助，台中市開放部分醫療院所看診可折掛號費，新竹市還能去農會買菜、藥局購買保健品等，多個縣市也爭相擴大推出新用途，游泳健身抵門票、借YouBike免錢；有銀髮族達人樂得一卡在手，讓老年生活更豐富。

台中市敬老愛心卡每月有1千點社福點數，可用於大眾運輸、計程車費折抵，及合約醫療院所部分負擔及國民運動中心的單次門票折抵等。彰化縣「長青幸福卡」每月也有1千點 ，除可搭車、折門診掛號費，還可參加指定觀光行程，每次最多折3百點。

台中市一名70歲林姓長者說，每月固定到醫院回診拿藥，會持敬老卡搭公車與計程車前往，搭小黃單趟最高可折85點，自己假日也會與親友搭車到鄰近縣市走走或是買菜，由於點數無法累積，下月自動歸零，每個月「當然要刷好、刷滿」。

新竹市政府2023年首創敬老卡可到農會消費、2024年也獨創使用於合作藥局，每月使用上限各2百點。市府社會處統計，平均每月長者使用農會197點、使用藥局196點，使用率極高，顯見長者認為擴大農會及藥局「方便且好用！」

「敬老卡點數不用完，月底就歸零，太可惜了！」新竹市民劉姓公務員說，家中7旬長者愛用敬老愛心卡，每個月點數一拿到手，熟門熟路先到農會添購優質好米，順道去特約藥局補貨保健食品，每天上午還會用點數折抵去運動中心運動。

劉男觀察，家中長輩總想著要把點數用完，因此不再整天待在家看電視，反而積極規畫出門與運動行程，社福點數不只是補助，也成了「生活催化劑」。家裡長輩也盼再放寬，如折抵社區長青學苑學費，或與地方庇護工場合作，讓敬老卡更能滋養心靈。

住在桃園內壢的周先生常帶著敬老卡搭火車與計程車「趴趴走」，但目前桃園敬老卡多局限在交通項目，希望能跟其他縣市一樣，可以去超商、農會，甚至能去市立醫院掛號使用，「點數應該要真正讓長輩使用到」，而不是每個月撥點數到卡內，長輩沒用完就回收。

苗栗一名葉姓退休人士說，自己約2年前開始使用敬老愛心卡，平時以搭乘火車為主要用途。以造橋談文站往返新竹為例，一天來回車資約52元，苗栗敬老卡每月點數7百點，自己光用在搭車，不到半個月就花完。

他也反映，雖然敬老卡可折抵台鐵車資，但火車站的無障礙環境仍有待改善，部分小站甚至連電梯等無障礙設施都沒有，老人家腿力不好「根本無福消受」，且鄉下地區公車班次本來就少，站點距離住家又遠，建議政府應開放計程車及長照專車「全面折抵」，讓身體狀況不佳或居住偏鄉的長者能真正受惠。