選舉年縣市拚加碼！敬老卡爭霸戰成一國多制 學者有異見

今年逢選舉年，多個縣市政府選前陸續加碼敬老愛心卡，不僅提高點數，也擴大使用範圍，形成敬老卡爭霸戰。六都以台中市每月1000點最高，台北、新北7月起每月480點提高至600點，高雄也由每年1200點改為每月600點，不少縣市府也規畫可到農會、藥局等折抵使用。學者對開放生活通路意見不一，但預警政策應有財政評估。

各地發放敬老愛心卡初衷在於促進長者與身障者的社會參與，以交通乘車補助為大宗，包含搭公車、台鐵、捷運或計程車。縣市敬老愛心卡每月補助點數不同，少至500點、多至1500點，1點等同1元，也有縣市採非定額點數，可無限次搭公車。

台中市敬老愛心卡每月1000點、原住民每月1500點，是六都最高。中市府指出，中市敬老卡補助範圍涵括交通、就醫及運動，據統計，敬老愛心卡平均每人每月使用點數300到400點，今年度敬老愛心卡編列預算超過10億元。社會局長廖靜芝說，比起用完預算，市府更樂見使用率提升，社會局會在財務可負擔的情況下持續加碼。

台北市、新北市與高雄市政府敬老愛心卡政策今年也有新變革，雙北不約而同7月起將每月480點增至600點，並逐步擴大使用項目到運動、醫療與消費相關，明年起可到超商、農會與藥局等生活通路使用，新北也預計開放泡溫泉，讓長輩樂活。

高雄市敬老卡7月起從每年1200點調整為每月600點，一年使用點數額度翻了6倍。除了調增計程車扣抵點數從50點增至85點，也新增可扣抵公營市立醫院與各區衛生所門診掛號費50元，至於搭公車原先不扣點，此波調整改扣抵半價點數。

包括竹竹苗在內，多個縣市政府也爭相加碼敬老愛心卡點數與使用範圍。新竹市去年11月從每月600點增至800點，新竹縣今年10月更將從每月500點一口氣增至1000點；繼新竹市2023年首創敬老卡可到農會消費使用後，苗栗、竹縣今年也宣布跟進。

苗栗縣政府估算，因擴大計程車與農會使用，敬老卡今年預算將突破1億元，明年預估約1.7億元至2億元。縣長鍾東錦認為，苗縣老年人口占全縣2成，敬老卡擴大多元用途可鼓勵長輩走出家裡，縣府稅收一年成長3至4億元，不會影響縣府財政。

面對超高齡化浪潮，多個地方政府將擴大敬老愛心卡使用列為重要的高齡福利政策。元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君說，敬老卡政策須考量財政承擔能力及資源配置公平性，避免排擠其他族群預算，且她不贊同開放購物，應守住交通與健康促進功能，主張中央應訂定基本共同原則，如全國一致的半價優待，再由地方彈性調整。

東海大學會計系副教授陳岳鴻也建議由中央統籌編列預算統一發卡，一體適用，但各縣市可依地方特性設計不同使用項目，或仿效ＴＰＡＳＳ模式，朝北北基桃或中彰投等生活圈跨縣市通用方向，提高長者跨區活動便利性。

玄奘大學社會工作學系副主任趙美盈認為「社會福利要因地制宜」，都會與偏鄉交通條件不一，不能單純把敬老卡作為交通卡，即使是開放農會或藥局消費，也是種社會參與模式。但政府須建立定期檢討機制，某些補助項目長期使用率偏低應重新評估。