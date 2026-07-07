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新聞眼／各縣市敬老卡開放差異 長輩心生剝奪感

聯合報／ 本報記者張裕珍
敬老愛心卡各縣市點數與適用項目不一，衍生資源落差與相對剝奪感。 聯合報系資料照
敬老愛心卡各縣市點數與適用項目不一，衍生資源落差與相對剝奪感。 聯合報系資料照

敬老愛心卡行之有年，今年成選前熱門話題，各縣市競相加碼，要讓長輩「看得到也用得到」。不過，台灣已邁入超高齡社會，大幅加碼潛藏財政隱憂，各縣市點數、開放項目不同，已讓長輩萌生相對剝奪感，加上城鄉差距，若搭公車、計程車仍不方便，點數增加再多仍然口惠實不至，補助項目有檢討及精進空間。

近年地方議會要求擴大敬老愛心卡使用範圍，已是不分黨派共識。背後凸顯敬老愛心卡雖以交通為主，但都會與偏鄉交通條件落差難弭平，部分區域甚至公車班次少、沒台鐵車站，也違背鼓勵長輩出門、促進社會參與的發卡初衷。

為了回應長者期待，多個縣市府放寬敬老卡使用項目，除了擴大搭小黃、騎YouBike2.0E等交通補貼，台中、高雄長者能抵扣看診掛號費、竹市首創農會買菜、藥局買保健品，雙北也計畫開放購物，但並非每個縣市都能埋單，福利各地不同調。

敬老愛心卡先是交通可近性不同帶來的不公，地方相繼加碼後，又帶來第二個不公平。正因為各縣市敬老愛心卡點數不一，連能使用的項目也非一體適用，自然讓開放項目較少的縣市長者難以接受，衍生相對剝奪感，感歎點數仍看得到、用不到。

今年逢地方選舉年，不少縣市大開福利之門，將敬老卡悠遊卡化，也有縣市長候選人開支票，敬老卡要放寬還能累計使用。但福利政策易放難收，當敬老卡福利無限擴張，地方政府若未建立效益檢討機制，隨著超高齡化社會來臨，財政壓力是一大挑戰。

儘管各地方政府都聲稱做好財政評估，掛保證財源沒問題，但老年人口持續增加是不爭事實，且為非法定社福項目，地方審計單位也早示警，中央會視狀況扣減一般性補助款，政策利弊互見。當敬老卡預算不斷膨脹，是否如學者的預警有預算排擠效應，影響其他弱勢族群福利分配，甚至引發世代對立，都是地方與中央該正視的隱憂。

敬老卡

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