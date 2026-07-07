聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／刷好刷滿 銀髮達人一卡樂活

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰王駿杰江婉儀張裕珍／專題報導

敬老愛心卡除了搭車補助，台中市開放部分醫療院所看診可折部分負擔，新竹市還能去農會買菜、藥局購買保健品；多個縣市爭相推出新用途，刷卡可折抵游泳健身門票、騎YouBike電輔車免錢；銀髮族達人樂得一卡在手，讓老年生活更豐富。

台中市敬老愛心卡每月有一千點社福點數，可用於大眾運輸、計程車費折抵，及合約醫療院所部分負擔及國民運動中心的單次門票折抵等。彰化縣「長青幸福卡」每月也有一千點，除可搭車、折門診掛號費，參加指定的觀光行程，每次車資最多折三百點。

台中市一名七十歲林姓長者說，每月固定到醫院回診拿藥，會持敬老卡搭公車與計程車前往，搭小黃單趟最高可折八十五點，假日會與親友搭車到鄰近縣市出遊，由於點數無法累積，下月自動歸零，每個月「當然要刷好、刷滿」。

新竹市政府二○二三年首創敬老卡可到農會消費、二○二四年擴大到合作藥局，每月使用上限各兩百點。市府社會處統計，平均每月長者使用農會一九七點、使用藥局一九六點，使用率極高，顯見長者認為擴大農會及藥局「方便且好用」。

「敬老卡點數不用完，月底就歸零，太可惜了！」新竹市民劉姓公務員說，家中有七旬長者愛用敬老愛心卡，每個月點數一拿到手，熟門熟路先到農會添購優質好米，順道去特約藥局補貨保健食品，每天上午還會用點數折抵去運動中心運動。

劉男觀察，家中長輩總想著把點數用完，不再整天窩在家看電視，積極規畫出門與運動行程，社福點數不只是補助，也成了「生活催化劑」；長輩盼再放寬，如折抵社區長青學苑學費，或與地方庇護工場合作，讓敬老卡更能滋養心靈。

桃園內壢的周先生常帶著敬老卡搭火車與計程車，但桃園敬老卡用途多局限在交通項目，希望能跟其他縣市一樣，可去超商、農會，甚至能去市立醫院掛號使用。

苗栗一名葉姓退休人士說，自己幾乎每天搭火車從造橋談文站往返新竹，苗栗敬老卡每月點數七百點，自己光用在搭車，不到半個月就花完。但也感嘆偏鄉大眾運輸不普及，自家長輩腿力不好，根本無力搭公車或無障礙設施不足的台鐵，盼合理放寬。

台中市 刷卡 敬老卡 彰化縣 農會

延伸閱讀

等公車竟來了一台計程車？台南「小黃公車」享「公車票價、計程車待遇」

一票人不知道！台電APP藏「省錢功能」 他電費爽折822元

旅遊旺季中信卡帶你飛！刷對卡片讓旅行走到哪都有專屬星級禮遇

悠遊卡PK一卡通怎麼選？ 過來人曝差異性：悠遊卡比較好用

相關新聞

給偏鄉最勇路 李四川：提高公所預算

國民黨新北市長參選人李四川昨到石門、三芝出席「川友會」成立大會，允諾當選市長，將提高偏鄉區公所預算，落實地方自主精神，他說「這項我專門，一定給大家最勇的路。」

新聞眼／各地開放差異 長輩心生剝奪感

敬老愛心卡行之有年，今年成選前熱門話題，各縣市競相加碼，要讓長輩「看得到也用得到」。不過，台灣已邁入超高齡社會，大幅加碼潛藏財政隱憂，各縣市點數、開放項目不同，已讓長輩萌生相對剝奪感，加上城鄉差距，若搭公車、計程車仍不方便，點數增加再多仍然口惠實不至，補助項目有檢討及精進空間。

陽光行動／折抵車資 補助搭小黃雙面刃

敬老卡用途以交通為主，各地對開放刷卡搭計程車不同調，補助金額也不同。花蓮縣每趟次補助七成最高，六月起每月最高從一千點提高到一千五百點。台中市一度開放全額折抵計程車資，帶動「刷卡搭小黃」風潮，還得額外追加預算才夠支應。

陽光行動／刷好刷滿 銀髮達人一卡樂活

敬老愛心卡除了搭車補助，台中市開放部分醫療院所看診可折部分負擔，新竹市還能去農會買菜、藥局購買保健品；多個縣市爭相推出新用途，刷卡可折抵游泳健身門票、騎YouBike電輔車免錢；銀髮族達人樂得一卡在手，讓老年生活更豐富。

陽光行動／正反論戰…敬老卡購物 鼓勵長者走出家門

各地敬老卡點數加碼大戰中，開放購物成趨勢，掀起正反論戰。有學者認為，敬老卡非法定社會福利，本質是鼓勵長者外出，而不是替代性生活補貼，老年人口增加會逐年加重財政負擔，應守住交通與健康促進等核心功能，不宜擴張到購物用途。另有學者認為，開放購物消費也是長者社會參與的模式之一，定期檢討、調整補助內容是關鍵。

陽光行動／點數競賽！敬老卡加碼 交通擴到消費

台灣邁入超高齡社會，六都等縣市為照顧長者，競相加碼敬老愛心卡點數，今年選舉年幅度更大，雙北每月增至六百點，高雄市點數增幅最大，從每年一千兩百點提高為每月六百點；各地競相擴充使用範圍，除開放折抵掛號費，農會買菜、超商購物等。一張敬老卡成為各縣市點數爭霸戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。