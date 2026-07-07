陽光行動／刷好刷滿 銀髮達人一卡樂活

敬老愛心卡除了搭車補助，台中市開放部分醫療院所看診可折部分負擔，新竹市還能去農會買菜、藥局購買保健品；多個縣市爭相推出新用途，刷卡可折抵游泳健身門票、騎YouBike電輔車免錢；銀髮族達人樂得一卡在手，讓老年生活更豐富。

台中市敬老愛心卡每月有一千點社福點數，可用於大眾運輸、計程車費折抵，及合約醫療院所部分負擔及國民運動中心的單次門票折抵等。彰化縣「長青幸福卡」每月也有一千點，除可搭車、折門診掛號費，參加指定的觀光行程，每次車資最多折三百點。

台中市一名七十歲林姓長者說，每月固定到醫院回診拿藥，會持敬老卡搭公車與計程車前往，搭小黃單趟最高可折八十五點，假日會與親友搭車到鄰近縣市出遊，由於點數無法累積，下月自動歸零，每個月「當然要刷好、刷滿」。

新竹市政府二○二三年首創敬老卡可到農會消費、二○二四年擴大到合作藥局，每月使用上限各兩百點。市府社會處統計，平均每月長者使用農會一九七點、使用藥局一九六點，使用率極高，顯見長者認為擴大農會及藥局「方便且好用」。

「敬老卡點數不用完，月底就歸零，太可惜了！」新竹市民劉姓公務員說，家中有七旬長者愛用敬老愛心卡，每個月點數一拿到手，熟門熟路先到農會添購優質好米，順道去特約藥局補貨保健食品，每天上午還會用點數折抵去運動中心運動。

劉男觀察，家中長輩總想著把點數用完，不再整天窩在家看電視，積極規畫出門與運動行程，社福點數不只是補助，也成了「生活催化劑」；長輩盼再放寬，如折抵社區長青學苑學費，或與地方庇護工場合作，讓敬老卡更能滋養心靈。

桃園內壢的周先生常帶著敬老卡搭火車與計程車，但桃園敬老卡用途多局限在交通項目，希望能跟其他縣市一樣，可去超商、農會，甚至能去市立醫院掛號使用。

苗栗一名葉姓退休人士說，自己幾乎每天搭火車從造橋談文站往返新竹，苗栗敬老卡每月點數七百點，自己光用在搭車，不到半個月就花完。但也感嘆偏鄉大眾運輸不普及，自家長輩腿力不好，根本無力搭公車或無障礙設施不足的台鐵，盼合理放寬。