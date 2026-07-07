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陽光行動／正反論戰…敬老卡購物 鼓勵長者走出家門

聯合報／ 記者洪子凱林媛玲王駿杰余采瀅朱冠諭郭政芬／專題報導
台中市敬老愛心卡自二○一八年起，就開放抵扣運動場館入場費用，今年有多個縣市加碼開放，讓長者活躍老化，愈「刷」愈健康。記者黃仲裕／攝影
台中市敬老愛心卡自二○一八年起，就開放抵扣運動場館入場費用，今年有多個縣市加碼開放，讓長者活躍老化，愈「刷」愈健康。記者黃仲裕／攝影

各地敬老卡點數加碼大戰中，開放購物成趨勢，掀起正反論戰。有學者認為，敬老卡非法定社會福利，本質是鼓勵長者外出，而不是替代性生活補貼，老年人口增加會逐年加重財政負擔，應守住交通與健康促進等核心功能，不宜擴張到購物用途。另有學者認為，開放購物消費也是長者社會參與的模式之一，定期檢討、調整補助內容是關鍵。

新竹市府去年提高點數為每月八百點，今年十月要增至一千兩百點；二○二三年起陸續開放到農會、藥局等生活通路使用，目前每月可到農會、藥局各刷兩百點，平均使用點數高達一九七點、一九六點，幾乎都「用好用滿」。但敬老卡支出也逐年提高，從二○二三年五一五四萬餘元，二○二四年增加八成六、達九五九五萬餘元，去年再增五成三、達一點四七億餘元。

竹市府認為敬老卡過去只補助交通，但長輩用不到「卡都放在抽屜」，開放到農會、藥局使用後，使用率從百分之八提高到百分之四十。

精準引導 北市估使用率達9成

雙北都加碼點數、超商等消費用途和明年度預算，台北市府今年編約十九億元，明年增為廿九點四億元，後年上看四十億元；新北市府今年編廿六億，明年增加到六十億元。高雄市府因應點數增加，今年已追加一點六億元，達四點七億元，明年預估上看五億元。

北市社會局表示，目前敬老卡點數使用率四成六，預估開放一般消費後使用率將達九成，將以精準引導策略，在支出與社會福利間取得平衡。

資源錯置 恐增加地方財政負擔

元智大學社會暨政策科學系教授劉宜君說，敬老卡促進長者社會參與的立意良善，但超高齡社會下，即使維持原有點數，地方財政負擔勢必隨人口老化加重，再加碼點數及用途恐造成預算排擠，尤其不該擴及買牛奶等民生消費，避免與既有老人福利金重疊，造成資源錯置，排擠其他社福預算。

「敬老卡不應淪為各縣市的點數競賽。」劉宜君說，敬老卡基本點數仍應守住交通與健康促進核心功能；至於偏遠地區缺乏公車與國民運動中心，難以消化點數，建議可納入適用多元計程車，改善交通可近性。

因地制宜 促進長者活動的工具

玄奘大學社會工作學系助理教授趙美盈說，新竹市府之前考量行動和交通不便長者的敬老卡福利「看得到用不到」，率先開放可到農會、藥局消費，當時曾引發「是否偏離初衷」的討論，但確實提高長者使用意願。

趙美盈認為社會福利要因地制宜，敬老卡目的在鼓勵長者走出家門、增加社會參與，但城鄉交通條件不同，不能單純把敬老卡作為交通卡，應視為促進高齡者活動的工具，即使到農會或藥局消費，也是社會參與模式之一。但她也提醒，各縣市競相加碼點數與擴大用途，確實可能加重地方財政負擔，縣市須建立定期檢討機制，調整使用率低或不合時宜的補助內容。

敬老卡 消費 農會

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新聞眼／各地開放差異 長輩心生剝奪感

敬老愛心卡行之有年，今年成選前熱門話題，各縣市競相加碼，要讓長輩「看得到也用得到」。不過，台灣已邁入超高齡社會，大幅加碼潛藏財政隱憂，各縣市點數、開放項目不同，已讓長輩萌生相對剝奪感，加上城鄉差距，若搭公車、計程車仍不方便，點數增加再多仍然口惠實不至，補助項目有檢討及精進空間。

陽光行動／折抵車資 補助搭小黃雙面刃

敬老卡用途以交通為主，各地對開放刷卡搭計程車不同調，補助金額也不同。花蓮縣每趟次補助七成最高，六月起每月最高從一千點提高到一千五百點。台中市一度開放全額折抵計程車資，帶動「刷卡搭小黃」風潮，還得額外追加預算才夠支應。

陽光行動／刷好刷滿 銀髮達人一卡樂活

敬老愛心卡除了搭車補助，台中市開放部分醫療院所看診可折部分負擔，新竹市還能去農會買菜、藥局購買保健品；多個縣市爭相推出新用途，刷卡可折抵游泳健身門票、騎YouBike電輔車免錢；銀髮族達人樂得一卡在手，讓老年生活更豐富。

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各地敬老卡點數加碼大戰中，開放購物成趨勢，掀起正反論戰。有學者認為，敬老卡非法定社會福利，本質是鼓勵長者外出，而不是替代性生活補貼，老年人口增加會逐年加重財政負擔，應守住交通與健康促進等核心功能，不宜擴張到購物用途。另有學者認為，開放購物消費也是長者社會參與的模式之一，定期檢討、調整補助內容是關鍵。

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台灣邁入超高齡社會，六都等縣市為照顧長者，競相加碼敬老愛心卡點數，今年選舉年幅度更大，雙北每月增至六百點，高雄市點數增幅最大，從每年一千兩百點提高為每月六百點；各地競相擴充使用範圍，除開放折抵掛號費，農會買菜、超商購物等。一張敬老卡成為各縣市點數爭霸戰。

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