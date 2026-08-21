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又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收
癌油案雖然檢方已經起訴，彰化縣衛生局仍未放鬆，近日持續擴大抽驗市售苦茶油共22件，經檢驗結果有4件苯駢芘超標，檢出值介於2.1~5.6μg/kg，而法規限量2.0 μg/kg，衛生局違反食品安全衛生管理法規定，違規產品均已移請製造商及油品來源所轄衛生局調查辦理，並責令業者立即下架回收。
衛生局表示，四家不合格產品如下：
●「富香純100%苦茶油（有效日期是2028年8月3日，510公克±5%），檢出苯駢芘2.1μg/kg，油品來源為雲林縣協億油行
●「100％冷壓苦茶油（有效日期2028年5月5日，500ml），檢出苯駢芘3.6μg/kg，油品來源為南投縣農會食品加工廠。
●「松鼎高山苦茶油（有效日期2027年12月12日，500ml），檢出苯駢芘2.9μg/kg，負責廠商為雲林縣松鼎實業股份有限公司。
●「祥記100%頂級茶仔油（又名苦茶油）(有效日期是2029年1月5日，500毫升），檢出苯駢芘5.6μg/kg，負責廠商為台北市崇贏實業股份有限公司。
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