又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

美國食藥局（FDA）近期發布回收GreenWise品牌冷凍莓果產品，據外媒報導，該批莓果疑被大腸桿菌汙染，已導致12人感染、4人住院。對此，我國衛福部食藥署指出，這批回收產品截至7月30日止，均無輸入國內紀錄，大腸桿菌可分病原性、非病原性，通常為食用未徹底加熱食物而感染，其症狀包括腹瀉、腹痛等，建議民眾如赴美國旅遊，應避免購買或食用問題產品。

2026-08-21 10:12