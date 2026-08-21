曾為福壽掛保證！展延台農協會認證資格挨批 食藥署：符合利益迴避規範

食品工廠二級品保驗證核發，是由第三方機構驗證，確認食品工廠符合食品良好規範準則（GHP）及食品安全管制系統準則（HACCP）規範，形同替食品工廠製程掛保證。中聯致癌油案未歇，食藥署卻展延曾為福壽公司核發二級品保驗證的台灣優良農產品發展協會認證機構資格，外界質疑其認證是否還具公信力。對此，食藥署指出，經查核其利益迴避等落實情況均符合規範。

致癌油風暴未歇，各界關注業者製程疑慮，尤其各家工廠重要管制點（CCP）未納入苯駢芘監測，為關鍵缺失。於此同時，食藥署於18日公告，依「食安法」第8條第6項展延「財團法人台灣優良農產品發展協會」為「食品衛生安全管理系統認證驗證機構」，短短一行公告內容，另外界質疑該機構所做驗證是否還具公信力？致癌油案件發生後，是否曾就其驗證方式及內容改進？

對此，食藥署指出，該署是依「食安法」及「食品衛生安全管理系統驗證機構認證及驗證管理辦法」辦理驗證機構之認證與展延作業，且財團法人台灣優良農產品發展協會申請認證資格展延案，由食藥署指派認證評審員組成評鑑小組，透過書面審查及實地評鑑，查核其品質管理、專職稽核員資格與考核紀錄、利益迴避、標準作業程序落實情形，以及歷年辦理案件紀錄，確認其符合規範。

食藥署表示，台農協會認證機構展延案經前述評鑑過程後，依程序提送「食藥署認證審議小組」審議，並綜整評估該機構於認證效期內，食藥署每年對其辦理之總部評鑑與現場見證評鑑之監督情形，本次展延案經審議小組完成委員預審與審議會議審查通過，確認該機構持續符合認證規範，且具備執行驗證業務之能力後，才於8月18日依法公告展延其認證效期。