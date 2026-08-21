美國冷凍莓果染大腸桿菌釀4人住院 食藥署提醒民眾赴美避免食用

美國食藥局（FDA）近期發布回收GreenWise品牌冷凍莓果產品，據外媒報導，該批莓果疑被大腸桿菌汙染，已導致12人感染、4人住院。對此，我國衛福部食藥署指出，這批回收產品截至7月30日止，均無輸入國內紀錄，大腸桿菌可分病原性、非病原性，通常為食用未徹底加熱食物而感染，其症狀包括腹瀉、腹痛等，建議民眾如赴美國旅遊，應避免購買或食用問題產品。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷說，美國食藥局7月30日發布業者回收GreenWise品牌之藍莓及綜合莓果產品，外文品名為Organic IQF Frozen Blueberries and Whole Mixed Berries, 10 oz and 48 oz，原因為產品可能遭病原性大腸桿菌污染，經查回收產品截至今年7月30日止，未有申請食品輸入查驗紀錄，因此於食藥署消費紅綠燈列為最安全的「綠燈」。

廖姿婷指出，大腸桿菌廣泛存在於人體或動物體的腸管內，藉由已受感染之人員或動物糞便而污染食品或水源，可分成「非病原性」及「病原性」，非病原性大腸桿菌廣泛存在於人體或動物體的腸管內，病原性大腸桿菌則易引起下痢、腹痛等症狀，藉由已受感染的人員或動物糞便而污染食品或水源，建議民眾如赴美國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

廖姿婷提到，另一類大腸桿菌「腸道出血性大腸桿菌」毒性很強，為一種人畜共通菌，主要存在於牛、羊的腸道與排泄物內，人體多因食入牲畜排泄物污染的食品而感染，通常是食用未澈底加熱之食品而遭受污染。

食藥署指出，這批疑慮莓果目前雖無申請輸入查驗紀錄，仍提醒業者應避免輸入疑慮產品。廖姿婷表示，有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停疑慮產品之販售或使用；若獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知所在地衛生局處與食藥署。