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再增1家！致癌苦茶油廠累計9家 食藥署加開北部交流會「將進廠輔導」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
南投縣信義鄉農會自主送驗苦茶油產品，發現「苯駢芘（BaP）」含量超標，第一時間就通報衛生局。圖／南投縣衛生局提供
南投縣信義鄉農會自主送驗苦茶油產品，發現「苯駢芘（BaP）」含量超標，第一時間就通報衛生局。圖／南投縣衛生局提供

國內致癌苦茶油案件連環爆，衛福部食藥署分別在本月11及19日於雲林及嘉義舉辦苦茶油交流會，今天又新增一家問題油廠，南投縣信義鄉農會自主通報，苦茶油檢出苯駢芘5.4ppb，超過法定上限2ppb，問題油廠累計9家。食藥署食品組組長許朝凱說，考量北部及東部苦茶油業者需求，已訂27日加辦宜蘭場，並草擬企業指引供業界參考。

我國7月21日爆出首宗致癌苦茶油案，為新北市連淨公司產品檢出致癌物苯駢芘，後續疑慮油廠數量約以每2週1家頻率增加，加上今天爆出的南投縣信義鄉案件，合計已9家問題油廠，包括新北市連淨、嘉義縣源春、新北市農七十、台南市德昌、嘉義市源發、嘉義縣鑫隆、新北市翰霖、嘉義市統購，及最新新增的再源油品。

最新檢出苯駢芘的苦茶油產品，是由南投縣信義鄉自主檢驗發現，經地方政府衛生局處追查，發現這批疑慮苦茶油來自彰化縣再源油品興業有限公司，檢出苯駢芘濃度高達5.4ppb，為近期致癌苦茶油案件中，檢出苯駢芘濃度最次高者，僅低於農七十6.4ppb濃度。

許朝凱指出，食藥署8月19日於嘉義縣辦理第2場苦茶油製程管理交流會議，有64家業者及桃園、新北、花蓮、台中、南投、嘉義縣、嘉義市、台南、高雄、彰化、澎湖衛生局代表出席，共計94人，該署將與農方共同啟動苦茶油業者輔導計畫，分析茶籽原料採收、乾燥及壓榨取油等處理程序之風險，以實地輔導方式確認業者落實製程風險管控，並研議草擬企業指引供業界參考。

許朝凱表示，考量北部及東部苦茶油業者參與需求，已訂於8月27日下午加辦宜蘭場，以利相關業者參與交流。在第一場交流會中，農業部農試所專家曾提出，若苦茶籽去殼烘焙溫度若控制在攝氏120度以下，保留苦茶籽殼焙炒者，因外殼作為熱緩衝機制，溫度可控制在攝氏180度以下。除交流會外，食藥署會同專家，將於9月分開始至各家苦茶油廠進場輔導。

苦茶油 食藥署 南投 致癌沙拉油 衛福部

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