問題苦茶油廠再+1！共累計9家 食藥署8月27日加開宜蘭場交流會

中聯致癌油案件後，行政院及各黨派立委均提出「食安法」修正案，昨於立院社福及衛環委員會繼續審查，衛福部再拋出食安簽證制度、食安指揮中心等規畫，挨批條文停留於業者自律層次，連執政黨立委都不埋單。食品技師劉忠翰指出，我國稽查人力長期不足，且缺乏跨部門、跨部會協調機制，食安治理不需更多硬性條文，需要活用相關法規。

2026-08-20 12:51