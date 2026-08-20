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問題苦茶油廠再+1！共累計9家 食藥署8月27日加開宜蘭場交流會
苦茶油問題油廠再增1家，目前全台累計9家製油廠產品出包。衛福部今天表示，日前分別在雲林、嘉義與苦茶油業者交流座談，考慮北部及東部業者需求，8月27日加開宜蘭場。
根據衛生福利部食品藥物管理署統計，7月21日爆出首起苦茶油案至今，累計9家製油廠，產品檢出致癌物苯駢芘超標情形，包括連淨（新北市）、源春（嘉義縣）、農七十（新北市）、德昌（台南市）、源發（嘉義市）、鑫隆公司（嘉義縣）、翰霖貿易有限公司（新北市）、統購實業有限公司（嘉義市），以及昨天新增的再源油品公司（彰化縣）。
為強化食安管理，食藥署展開與業者交流座談，繼8月11日於雲林舉辦首場交流會，第2場昨天在嘉義登場，64家業者及桃園、新北、花蓮、台中、南投、嘉義縣、嘉義市、台南、高雄、彰化、澎湖衛生局出席，共計94人。
食藥署食品組組長許朝凱今天告訴媒體，考量北部及東部苦茶油業者參與需求，已訂於8月27日加辦宜蘭場，以利相關業者參與交流。
此外，食藥署表示，將與農方共同啟動苦茶油業者輔導計畫，分析茶籽原料採收、乾燥及壓榨取油等處理程序風險，以實地輔導方式確認業者落實製程風險管控，並研議草擬企業指引供業界參考。
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