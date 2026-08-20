信義鄉農會自主送驗苦茶油苯駢芘超標 台中油行涉製造…衛生局回應了

南投縣信義鄉農會自主送驗苦茶油產品，發現致癌物苯駢芘超標後，通報衛生局；衛生局表示，經稽查封存392瓶不合格苦茶油，另已售出579瓶，由農會啟動回收作業，而產品來自彰化，同步通知當地衛生局查處。

但傳出出問題的苦茶油其實來自台中，台中市衛生局表示，經南投、彰化兩縣衛生局初步調查，其中某批號油品疑由台中市沙鹿區某油行製造，中市府將主動進一步稽查釐清。

南投縣衛生局指出，信義鄉農會18日自主通報，委託彰化縣再源油品公司代工生產的苦茶油檢出苯駢芘（BaP）達5.4μg/kg超標，獲報後立刻立即派員稽查，封存庫存392瓶不合格苦茶油，但已有579瓶售出，後續由農會回收退費，同步通知產品上游的彰化縣衛生局查處。

信義鄉農會發布聲明表示，為確保食安，該會自主送驗產品效期2027年3月19日及2027年5月6日2批次苦茶油產品，發現苯駢芘檢驗結果竟超過法規標準，第一時間就全面下架停售，並立刻通報南投縣衛生局，後續啟動回收退費作業，也將配合主管機關進行後續調查與處理。

該農會進一步表示，為維護消費者權益及食品安全，該會已通知經銷商下架回收不合格苦茶油，同步追溯購買紀錄主動通知消費者；不論是否開封，消費者可持發票憑證全額退費，可帶產品至信義鄉農會梅子夢工廠或經銷商門市回收退費，或致電049-2791949辦理。

有關南投縣信義鄉農會兩批號苦茶油檢出苯駢芘超標，台中市衛生局表示，經南投、彰化兩縣衛生局初步調查，其中某批號油品疑由台中市沙鹿區某油行製造，中市府將主動進一步稽查釐清。

南投縣衛生局也建請中央盡速啟動國內製造油品（含苦茶油）專案輔導計畫，委請國內專業機關或團體進駐中小型油廠輔導並揭露輔導情形；並開發食安異常通報系統平台，即時揭露異常資訊，讓消費者與衛生人員同步掌握訊息。