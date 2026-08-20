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南投信義鄉農會苦茶油苯駢芘超標 已售出579瓶

中央社／ 南投縣20日電

南投縣信義鄉農會自主送驗苦茶油產品，發現致癌物苯駢芘超標，衛生局派員稽查，封存392瓶不合格苦茶油，已售出579瓶由農會回收，同步通知產品上游彰化縣衛生局後續查處。

南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，信義鄉農會18日自主通報，委託彰化縣再源油品公司代工生產的苦茶油檢出苯駢芘（BaP）超標（5.4μg/kg），衛生局立即派員稽查，封存庫存392瓶不合格苦茶油，579瓶售出產品由農會回收退費，後續通知彰化縣衛生局查處。

衛生局也表示，建請衛生福利部食品藥物管理署儘速啟動國內製造油品（含苦茶油）專案輔導計畫，委請國內專業機關或團體進駐中小型油廠輔導並揭露輔導情形；也請中央開發食安異常通報系統平台，即時揭露異常資訊，讓消費者與衛生人員同步掌握訊息。

信義鄉農會發布聲明表示，自主送驗發現產品效期2027年3月19日及2027年5月6日這2批次產品苯駢芘檢驗結果超過法規標準，確認檢驗結果後，第一時間自主通報南投縣衛生局，並立即停售、全面下架及啟動回收作業，同時配合主管機關進行後續調查與處理。

信義鄉農會表示，苦茶油產品供應商為彰化縣田中鎮「再源油品興業有限公司」，為維護消費者權益及食品安全，同步通知經銷商下架回收，並追溯購買紀錄主動通知消費者；不論是否開封，消費者可持發票憑證全額退費，可帶產品至信義鄉農會梅子夢工廠或經銷商門市回收退費，或致電049-2791949辦理。

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