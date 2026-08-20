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衛福部欲設食安指揮中心挨批疊床架屋 食品技師籲活用法規、強化他律

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會昨天繼續審查「食品安全衛生管理法」部分條文修正草案，衛福部提出要成立地方、中央二種指揮中心，圖為部長石崇良。記者邱德祥／攝影
立法院社福及衛環委員會昨天繼續審查「食品安全衛生管理法」部分條文修正草案，衛福部提出要成立地方、中央二種指揮中心，圖為部長石崇良。記者邱德祥／攝影

中聯致癌油案件後，行政院及各黨派立委均提出「食安法」修正案，昨於立院社福及衛環委員會繼續審查，衛福部再拋出食安簽證制度、食安指揮中心等規畫，挨批條文停留於業者自律層次，連執政黨立委都不埋單。食品技師劉忠翰指出，我國稽查人力長期不足，且缺乏跨部門、跨部會協調機制，食安治理不需更多硬性條文，需要活用相關法規。

衛福部提出要修法授權中央在重大食安事件時設置指揮中心，一般食安事件由地方成立指揮中心，挨批疊床架屋，現行行政院食安辦、食安會報早可扮演指揮中心角色。對此，劉忠翰建議，政府應透過平時應落實頒布各類專技高考人員執行業務範圍及簽證規則等行政命令，讓食品技師等專業人員成為第一線自主管理的他律把關者，緊急時徵召專才、發揮人治彈性，跳脫業者自律框架。

劉忠翰舉例，賴清德總統擔任台南市長期間，曾指揮0206台南地震救災，當時各科技師進駐應變中心提供專業意見，其法源依據為「技師法」第14條，技師受政府機關指定辦理公共安全、預防災害、搶救災害有關技術事項，同條文也可用在食安事件處置，再配搭配「食安法」第4條規定，遇重大食安事件時，中央可依預警原則、風險評估等，實施產品下架封存等應變措施。

劉忠翰建議政府引用前述法源，遇重大食安事件時召集食品技師、營養師、公衛師等專門職業人員共同投入，成立食安緊急應變中心。他說，此舉將可一次解決稽查人力不足與跨部門溝通不良兩大痛點，也能打破主管機關公務員守城心態，指揮體系政策面由中央主管機關訂定，執行配套則交由地方主管機關依地方自治權因地制宜訂定，方能讓自律真正轉化為可執行他律。

衛福部 食安 立委 致癌沙拉油

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