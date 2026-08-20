南投信義鄉農會2批苦茶油「苯駢芘」超標 中市衛生局協查源頭油行

南投縣信義鄉農會昨發布緊急聲明，近日送驗販售的兩批苦茶油檢出致癌物「苯駢芘」超標，第一時間已向南投縣衛生局通報，並停止販售、全面下架及啟動回收動作。因疑源自台中某油行製造，台中市衛生局今表示將主動稽查釐清。

台中市衛生局說，有關南投縣信義鄉農會兩批號苦茶油檢出苯駢芘超標，經南投、彰化兩縣衛生局初步調查，其中某批號油品疑由台中市沙鹿區某油行製造，將主動進一步稽查釐清。

據南投縣衛生局指出，信義鄉農會委託彰化縣某公司製造苦茶油，再由農會包裝販售，日前自主送驗發現苯駢芘含量達5.4μg/kg、超過法規標準，已移請彰化縣衛生局稽查。

彰化縣衛生局查出，該問題油品是3月製造，源頭工廠4月前已停工，而該工廠部分油品來自台中市某油廠，確切來源仍在稽查中，油籽來源亦待查。