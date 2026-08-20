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中聯案起訴15人 盧秀燕：誰是門神

聯合報／ 記者游振昇林麗玉／連線報導

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標油品案，台中地檢署前天偵結起訴十五人，求處重刑。台中市長盧秀燕昨表示，不法者就應受到嚴格法律制裁，但是百分之廿以下不用下架標準，到底誰是門神？國家要有人負責。

台北市長蔣萬安也說：「難道中央政府不需負責？這政府要傲慢、囂張到什麼時候？」

盧秀燕說，除了法律制裁不法業者，還有兩個重要的議題，第一，在這次的決策過程當中，百分之廿的下架門檻，到底誰是門神？為什麼做出這麼重大的決策？國家應該要有人負責？

她也提及，根據檢方的起訴內容，特別提到因為巴西豆可能會造成致癌油的原因，因此希望國家能趕快訂出標準，到底巴西豆能不能成為食用油的原物料？國家要如何把關？相關的製程規定也應該趕快公布。

蔣萬安說，對於業者責任一定要追究到底，但毒油事件爆發至今，行政官員跟這些黑心業者一起開會決定下架標準；國營事業台糖早就知情，竟然知情不報，難道中央政府都不需要負任何責任？

致癌沙拉油

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新聞眼／修法補洞 食安怎能靠業者自律

檢方起訴中聯，揭露業者早在去年四月得知油品疑慮，全案延遲一年，直至今年六月衛福部知情後才啟動應變，外界期待衛福部藉「食安法」修法補破網，但官方草案版本卻連執政黨立委都不埋單，一來監管措施未脫「業者自律」窠臼，再者，成立食安事件指揮中心，將相關責任全推給業者、地方政府，未見處理食安事件誠意。

食安專家未避嫌 石崇良稱不知情

食藥署七月初召開致癌油品專家會議，食品工業發展研究所研究員朱燕華當天先與中聯廠商餐敘，再同車北上，引發爭議；食工所為食藥署第三方調查小組重要成員，曾幫中聯製程背書，遭批「球員兼裁判」。

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