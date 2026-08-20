中聯案起訴15人 盧秀燕：誰是門神

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標油品案，台中地檢署前天偵結起訴十五人，求處重刑。台中市長盧秀燕昨表示，不法者就應受到嚴格法律制裁，但是百分之廿以下不用下架標準，到底誰是門神？國家要有人負責。

台北市長蔣萬安也說：「難道中央政府不需負責？這政府要傲慢、囂張到什麼時候？」

盧秀燕說，除了法律制裁不法業者，還有兩個重要的議題，第一，在這次的決策過程當中，百分之廿的下架門檻，到底誰是門神？為什麼做出這麼重大的決策？國家應該要有人負責？

她也提及，根據檢方的起訴內容，特別提到因為巴西豆可能會造成致癌油的原因，因此希望國家能趕快訂出標準，到底巴西豆能不能成為食用油的原物料？國家要如何把關？相關的製程規定也應該趕快公布。

蔣萬安說，對於業者責任一定要追究到底，但毒油事件爆發至今，行政官員跟這些黑心業者一起開會決定下架標準；國營事業台糖早就知情，竟然知情不報，難道中央政府都不需要負任何責任？