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食安專家未避嫌 石崇良稱不知情

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

食藥署七月初召開致癌油品專家會議，食品工業發展研究所研究員朱燕華當天先與中聯廠商餐敘，再同車北上，引發爭議；食工所為食藥署第三方調查小組重要成員，曾幫中聯製程背書，遭批「球員兼裁判」。

對此，衛福部長石崇良指出，已將當天專家會議錄音檔移交檢調，支持修法納入利益迴避原則。

民眾黨團提案修改「食安法」第四條，要求衛福部需在廿四小時內公布專家會議紀錄，確保資訊透明，立委陳昭姿表示，應比照健保相關委員會，要求委員利益迴避。

民眾黨立法委員邱慧洳表示，朱燕華為食品工業發展研究所研究員，之前曾受中聯邀請進廠查核，為其背書，還被民眾目擊與後遭羈押的中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮餐敘，一起搭車北上，參加專家會議，質疑衛福部、食藥署事前知情此事。

對此，石崇良說，有關週刊報導專家學者與中聯高層接觸，食藥署在開會前並不知悉，已將會議錄音檔等資料，全數移交檢調查明；「食安法」第四條雖已授權主管機關在子法中明訂食品風險諮議會組成、議事程序等，但若委員認為有其必要，他支持在「食安法」母法中明確納入利益迴避原則。

基層食品技師揭露，食工所為中聯公司食安管理驗證認證機構，這類驗證目的在於確保食品工廠符合食品良好規範準則（ＧＨＰ）及食品安全管制系統準則（ＨＡＣＣＰ）規範，形同替食品工廠製程掛保證。

技師表示，食工所為中聯製程背書，又是食藥署委託中聯案第三方調查小組重要成員，其顧問更出席攸關產品下架與否的專家會議，「球員兼裁判，毫不迴避。」

被問及是否下台，以示負責？石崇良說，「去留不在我心中，一切尊重司法檢調。」他將負起責任修補制度，將油品安全還給國人。

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