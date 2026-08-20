新聞眼／修法補洞 食安怎能靠業者自律

檢方起訴中聯，揭露業者早在去年四月得知油品疑慮，全案延遲一年，直至今年六月衛福部知情後才啟動應變，外界期待衛福部藉「食安法」修法補破網，但官方草案版本卻連執政黨立委都不埋單，一來監管措施未脫「業者自律」窠臼，再者，成立食安事件指揮中心，將相關責任全推給業者、地方政府，未見處理食安事件誠意。

因稽查人力不足，我國食安把關長期仰賴業者自律，但食安怎能依靠在食品業者的「良心」，中聯致癌油品事件即曝露此管理缺陷，業者私自調整製油大豆允收標準，熱損粒比率放寬十倍。

檢方起訴書揭露，中聯內部早已發現「大豆爛爛的」，後續台糖驗收時，發現中聯整槽油品苯駢芘超標而退貨，全程諸多環節顯示食安警訊，政府卻絲毫不知，自律顯已失效，外界期待衛福部修法改善。

衛福部欲強化大型食品業者管理，重點在於業者自行填報的食安監測計畫，雖欲導入第三方簽證制度，但食安監測計畫只是紙上談兵，無法代表實際製程落實程度，且委由第三方機構認證作法，已在中聯一案證實失效，擔保中聯符合危害分析重要管制（ＨＡＣＣＰ）的食品工業研究所，其顧問與中聯私下餐敘，毫無利益迴避，衛福部冷飯新炒，重新包裝第三方機構驗證機制，無助於提升食安。

衛福部長石崇良上任時，曾表態食安事件應由中央統籌。然而，衛福部所提「食安法」修正內容，竟要地方、中央分別針對不同類型食安事件成立指揮中心，但行政院早有食安辦，以及由行政院長親自主持的食安會報，均可跨部會處理食安事件，中央指揮中心一說，根本是疊床架屋。再者，要求地方設置指揮中心，更讓人聯想到衛福部在遇到食安事件時，只想卸責地方。

致癌油案既已發生，衛福部應亡羊補牢，而非透過「食安法」修法卸責地方及業者，食安把關不可再依賴食品業者良心，衛福部應建立完善制度，讓無良廠商無所遁形，並承擔責任，指揮食安事件，否則中聯致癌油品事件恐將重演。