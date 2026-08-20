食安法修正案擬設食安指揮中心 立委批疊床架屋太破碎

遇到重大疫情時，中央成立指揮中心，爆出食安事件時，是否應該比照辦理？立法院社福及衛環委員會昨繼續審查行政院版「食安法」修正案，針對設置指揮中心一事，多名立委質疑，依現行法規，中央食安辦即可一條鞭指揮處理，並成立指揮中心，此項修法疊床架屋。朝野未取得共識，該條文保留至第二輪討論。

立法院衛環委員會昨天逐條審議「食安法」修正草案，行政院版修正草案第二條之二規畫新增條文，食安事件發生後應由地方成立指揮中心，並授權中央主管機關因應國內外重大或突發性食品衛生安全事件，必要時報請行政院同意成立「中央食品安全事件指揮中心」。

「食安要好，應整合再整合，而非切割再切割。」立委王育敏說，食安問題應一條鞭，而不是急於區分中央、地方權責，「區分愈清楚、執行只會愈卡」，現行「食安法」授權行政院長擔任食安會報召集人，賦予行政院層級指揮權利，在重大事件時一條鞭統籌處理食安事件，若只是疊床架屋、區分責任，只會更支離破碎。

立委廖偉翔認為，食品業龐大複雜，本來就以中央為主，類似中聯案的重大食安事件影響遍及全台，衛福部、食安辦本應統籌處理，硬是成立指揮中心，實為疊床架屋；再者，條文要求，地方需呈報上級才能成立，恐延誤食安事件處理時效。

立委林淑芬指出，指揮中心啟動要件不明確，應在母法中明確寫入啟動指標，例如涉及跨縣市流通、高風險汙染物或致癌物、原料供應多家下游、產品需預防性下架等條件。立委邱鎮軍質疑，若地方成立指揮中心並下達指揮，中央指揮中心是否能變更？相關經費、檢驗、人力等由誰負擔？

衛福部長石崇良強調，不是每次食安事件都要成立指揮中心，成立重點為統籌資源，避免縣市因資源不均，無法負擔檢驗量能，延誤食安事件處置，以中聯案為例，全國僅十家實驗室可驗苯駢芘，需由中央統一統籌。