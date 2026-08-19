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防中聯案重演衛福部提食安簽證 立委不埋單要求「他律取代自律」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
因應中聯致癌油案，立法院社福及衛環委員會今天審查「食安法」修正案。記者林琮恩／攝影
因應中聯致癌油案，立法院社福及衛環委員會今天審查「食安法」修正案。記者林琮恩／攝影

因應中聯致癌油案，立法院社福及衛環委員會今天審查「食安法」修正案，衛福部提出第7條修正，食品業者食品安全監測計畫應經專業簽證後報主管機關核定，且食品業者發現或知悉產品原料、半成品有危害食安之虞時，應在24小時內通報。不過，朝野立委並不埋單，立委林淑芬說，這類食安監測計畫多為紙上作業，與現場風險未必一致，建議修法應跳脫業者自主管理範疇。

食藥署署長姜至剛指出，衛福部所提「食安法」修正案中，針對符合一定類別及規模者，其食安監測計畫應經專業簽證後，報經主管機關核定，並授權子法明訂監測計畫內容、核定程序、專業簽證人員資格、訓練、簽證程序、收費標準、簽證紀錄之保存及簽證資格之廢止等事宜，也要求業者若發現或知悉產品有危害食安之虞，要在24小時內通報地方主管機關，重大食安事件需通報中央。

對此，林淑芬指出，前述條文仍為「業者自主管理」架構，這類作法針對一般風險較低、非上游食品也許可行，但對於產業鏈上游、屢次發生食安事件者絕不能如此，衛福部所提CCP管制點、食品安全監測計畫等，均為紙上作業，與實際生產情況脫鉤，且政府無法隨時監測，新時代、大數據作法，應該要求業者資訊公開，對於這類屢次不守法者，「不能期待他有社會道德。」

林淑芬說，政府部門沒錢、沒人，難以時時刻刻落實監測，而業者管理已不可靠，應針對上游、風險較高食品業者，課以社會、法律責任，要求上網揭露製程中管制點項目，由全民監督，否則單由簽證人員進廠查看，難以確保食品業者實際生產時是否合規，應透過資訊透明化保護社會大眾。

立委王育敏指出，中聯案業者訂定食安監測計畫，但業者自行放寬黃豆熱損率，政府、外界卻渾然不知，中聯為最上游食用油脂業者，使用其原料所產製的產品，民眾天天都能接觸，這類大宗流通食品，應有更嚴格管制標準，「食安法」修法應從中聯油品案學到教訓，杜絕業者偽造文書，擅自夠買品質不佳黃豆的情況，「既然要修法，就應從源頭管理，阻止違法事件。」

王育敏指出，她提出修正案，鎖定這類大宗、上游食品業者，其原料應該燭傳、逐批查驗，搭配後續製程高密度監管，業者自主揭露自成管理手段，加上第三方驗證、無預期突襲抽驗，以他律取代自律，才能確保下游產品安全無虞，否則現行地方政府拼命抽驗，上游管理卻相當鬆散，「原料出問題卻沒人知道，這才是大問題。」

朝野立委對「他律取代自律」具高度共識，立法院社福及衛環委員會主委盧縣一裁示，衛福部應在2週內綜合各委員意見，重提「食安法」第7條修正草案條文。

衛福部 中聯 食安

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