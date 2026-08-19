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球員兼裁判？食工所為中聯製程背書 顧問出席專家會議還負責調查小組

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中聯案產品預防性下架會議與會專家之一、食品工業發展研究所顧問朱燕華在會前與中聯高層餐敘，成為今天立法院社福及衛環委員會討論焦點，立委要求「食安法」修法強化利益迴避。聯合報系資料照
中聯案產品預防性下架會議與會專家之一、食品工業發展研究所顧問朱燕華在會前與中聯高層餐敘，成為今天立法院社福及衛環委員會討論焦點，立委要求「食安法」修法強化利益迴避。聯合報系資料照

中聯案產品預防性下架會議與會專家之一、食品工業發展研究所顧問朱燕華，曾會前與中聯高層餐敘，成為今天立法院社福及衛環委員會討論焦點，立委要求「食安法」修法強化利益迴避。不過，基層揭露，中聯公司二級品保「食安管理系統有效驗證」，正是由食品工業發展研究所執行，食藥署近期展延效期的驗證機構台灣優良產品發展協會，則曾為福壽公司進行品保驗證。

食品技師劉忠翰指出，食安管理系統有效驗證俗稱二級品保驗證，依「食安法」第8條要求，上市櫃公司、資本額3千萬以上、有工廠登記業者需完成認證，由食藥署負責認證哪些單位可以執行，透過標案方式授權食品工業研究所、中華穀類食品工業技術研究所、中央畜產會、台灣優良農產品發展協會共4家單位執行二級品保驗證，因其代號為「CB」，俗稱「CB機構」。

二級品保驗證核發，是由CB機構驗證，確認食品工廠符合食品良好規範準則（GHP）及食品安全管制系統準則（HACCP）規範，也就是替食品工廠製程掛保證。中聯、泰山、福懋油三家公司品保驗證由代號CB003的食品工業發展研究所核發，福壽的驗證資格則由代號CB005台灣優良農產品發展協會核發，形同此2單位為本次油品風暴涉案公司製程安全背書。

不過，中聯驗證食品工業發展研究所，為食藥署外部第三方調查小組重要成員，其顧問更出席攸關產品下架與否的7月4日食藥署專家會議，外界質疑球員兼裁判，毫不迴避。

食藥署更於油品風暴中，於昨日展延曾為福壽核發驗證資格的台灣優良農產品發展協會資格，同時中聯驗證紀錄已從食藥署下架。劉忠翰建議，食品業者發生重大食安事件時，主管機關須同步啟動對該業者所持驗證的效力審查，以及對核發驗證之CB機構查核程序，「驗證有效不能是食安問題的防火牆，而應是可被究責的承諾。」

劉忠翰指出，頂新事件發生後，曾在國內食品業者品保扮演重要角色的「GMP協會」，被質疑裁判兼球員而解散，這些專家是否流入前述各家公協會不得而知，而食藥署透過標案委託CB機構執行品保驗證，其中標案主持人為食品技師公協會重要角色，也是中聯顧問，有明顯利益迴避問題，建議修法時強化利益迴避，同時也要思考「門神可能不只一位」。

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