食安專家會議前密會中聯 石崇良稱「事前不知情」願修法納利益迴避

立法院社福及衛環委員會今天排審「食安法」修正案，因中聯案摻2成以下致癌油產品不必下架之專家會議紀錄延遲逾1個月才公布，且與會專家曾與中聯廠商餐敘，並同車北上。民眾黨團提案修正該法第4條，要求專家會議紀錄24小時內公布，並質疑衛福部對專家私下與廠商餐敘是否知情？對此，衛福部長石崇良承認，事前並不知情，支持將利益迴避入法，但全案仍保留至第二輪討論。

週刊揭露，參與2成致癌油產品不必下架會議專家之一食品工業發展研究所顧問朱燕華，在會議前與中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮餐敘，並乘陳明榮座車北上。立委邱慧洳質疑，朱燕華不是到食藥署才與中聯代表碰面，而是早就一起用餐、搭車北上，毫不避嫌與中聯案核心主管密切接觸，為此，民眾黨團要求修法納入，衛福部應在24小時內公布專家會議紀錄，落實資訊公開。

立委王育敏指出，關鍵性會議當中竟有專家學者與廠商同車出席會議，還接受招待共餐，衛福部事先掌握多少？若知情而未要求專家學者迴避，是食藥署失職，若不知情，應透過修法檢討，如何避免與食品業者互動良好的學者，竟參加專家會議、做出關鍵性決定，避免外界非議，衛福部應對外清楚說明，並在修法時明訂避免利益迴避。

立委陳昭姿指出，她曾任健保署共擬會委員30多年，簽署7、8千件利益迴避文件，食品風險評估諮議會重要性不亞於健保新藥給付相關委員會，是否比照要求專家簽署利益迴避？中聯公司為列席，應比照藥廠列席健保共擬會，說明、接受專家提問後，就離開會議現場，主席宣布關門後才開始討論，衛福部應公布委員姓名、落實利益揭露文件填寫、不准列席者參與實質討論。

石崇良說，有關週刊報導專家事前與中聯接觸一事，食藥署在開會前並不知悉，目前已將會議錄音檔等資料，全數移交檢調查明，「食安法」第四條第四項已明訂諮議會組成、議事程序等，授權子法訂定，支持在「食安法」中明確納入利益迴避原則。食藥署長姜至剛指出，諮議會僅提供諮詢，後續需由主管機關做出決策，且會議記錄已在食藥署定期公開，建議不宜訂定公布期限。