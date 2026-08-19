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衛福部提中央、地方設食安指揮中心 立委批疊床架屋：不該切割再切割

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
因應中聯致癌油案，立法院社福及衛環委員會今天安排繼續審查「食安法」修正案。記者林琮恩／攝影
因應中聯致癌油案，立法院社福及衛環委員會今天安排繼續審查「食安法」修正案。記者林琮恩／攝影

因應中聯致癌油案，立法院社福及衛環委員會今天安排繼續審查「食安法」修正案，行政院版本草案新增第二之2條，食安事件發生後應由地方成立指揮中心，重大食安事件則由中央成立指揮中心，多名立委質疑，重大食安事件多為跨縣市事件，中央依現行法規本就可一條鞭指揮處理，並成立指揮中心，修法不該只是疊床架屋、區分責任。朝野未取得共識，條文保留至第二輪討論。

立委王育敏說，食安問題應一條鞭整合，而不是急於區分中央、地方權責，「區分愈清楚、執行上只會愈卡」，2014年「食安法」修法後，授權行政院長擔任食安會報召集人，賦予行政院層級指揮權利，在重大事件時一條鞭統籌處理食安事件，中央依現行法律就能成立指揮中心一條鞭處理，若只是疊床架屋、區分責任，只會更支離破碎，食安要好，應整合再整合，而非切割再切割。

立委廖偉翔認為，訂出該條文很奇怪，食品業龐大複雜，本來就以中央為主，且條文中重大、突發事件成立指揮中心等，均為不確定的法律要件，面對類似中聯案的重大食安事件，原物料遍灑全台，衛福部、食安辦本就應「撿起來做」統籌處理，硬是修法成立指揮中心，實為疊床架物，且條文中還要求需呈報上級才能成立，恐延誤食安事件處理時效。

立委林淑芬也說，若要等行政院同意才成立指揮中心可能會慢半拍，且指揮中心啟動要件並不明確，應在母法中明確寫入啟動指標，納入涉及跨縣市流通、高風險汙染物或致癌物、原料供應多家下游、產品需預防性下架等條件。立委邱鎮軍則關注，若地方成立指揮中心並下達指揮，中央指揮中心是否能變更？相關經費、檢驗、人力等應由誰負擔？

立委劉建國說，支持增訂指揮中心，但哪些食安事件才算重大應明確定義，否則是等事情鬧上新聞才所中大？還是民眾恐慌才開始討論？這恐緩不濟急，建議明確分級開設制度，地方政府遇食安事件應馬上成立指揮中心，一旦成立、中央得知後應有對應作法，隨時因應調度。立委蘇清泉認為，食安事件都是跨縣市發生，區分中央、地方並沒有必要。

面對指揮中心成立必要性質疑，衛福部長石崇良說，以去年工業用雙氧水加工大腸事件，雖涉及跨縣市，工廠設於屏東、銷售點遍布台北、新北、屏東等地，但因其數量不大，食藥署追蹤溯源後迅速解決，因此不是每次食安事件都要成立指揮中心，成立中央指揮中心是為統籌資源，避免縣市因資源不均，不見得有檢驗能力，例如苯駢芘全國只有約10家實驗室，需由中央統籌、插隊檢驗。

食安 衛福部 立委 致癌沙拉油

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