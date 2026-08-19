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【即時短評】中聯案示警大廠也不可信 改好制度才能保護消費者

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中聯致癌油品案偵結起訴，檢方查出業者知情不報，企圖掩蓋違規真相。圖／台中市政府提供
中聯致癌油品案偵結起訴，檢方查出業者知情不報，企圖掩蓋違規真相。圖／台中市政府提供

中聯致癌油品案偵結起訴，檢方查扣涉案高層手機、電腦通訊紀錄，竟發現中聯的福懋油、福壽、泰山等股東廠早已知悉油品驗出致癌物「苯駢芘」超標 ，卻知情不報，企圖掩蓋。這樣的情節不是發生在小商家，而是知名大廠，宛如味全食品2013年發生的劣質油品風暴一般，對於基於信任而購買的消費者真是情何以堪。

食用油是每個家庭都會用到的商品，更關係大眾的健康，其安全應該是列為最高等級，必須嚴加把關。否則，上游源頭未管好，擴及的層面無遠弗屆，更難以在下游追查。

這個重要性淺顯易懂，但是食安法長期以來的精神就是在政府人力有限，難以時時刻刻盯住業者下，要求業者須自主送驗，若有問題立即主動通報，否則就有處罰。但這樣依靠業者自主通報的制度經此事件可了解顯然是無效的，因為，連知名大廠都可以不顧聲譽、寧願冒著品牌形象可能毀於一旦的風險，仍決定企圖掩蓋，等同早把消費者的食安拋諸腦後，讓大眾曝露在危險中。

檢察官的偵辦讓無良業者現形，他們的不法將接受司法追訴，商品勢必也將受到消費者嚴加審視。但是，最終必須解決的仍是整體的法令和制度問題，如何在源頭就加強稽查，以及讓第三方檢驗單位也負起通報責任，是必須做的一步。

立法院社福衛環委員會今天將併同朝野立委提案版本，繼續審查包含政院版在內的食安法。對於關係會吃下每個人肚子的法案，朝野不應該再分黨派，盡速修法，把破洞補起來。

而對於連知名大廠都屢暴食安疑慮，且業者心態明白顯示不值得依靠，唯有修法改好制度，嚴加稽查、加重處罰，才是能保障大眾食安的明智之途。

中聯 警大 消費者 致癌沙拉油

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