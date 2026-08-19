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中聯油脂案 消基會：加入團訟消費者累計近4千人

中央社／ 台北19日電

中華民國消費者文教基金會針對中聯油脂案，7月21日啟動團體訴訟程序。消基會最新統計，目前加入團訟的消費者累計近4000人。

台中地方檢察署昨天依違反食安法等罪嫌，起訴中聯油脂股份有限公司、福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司、泰山企業股份有限公司及15人。

消基會統計，自啟動團體訴訟程序，公開在消基會官網接受民眾填表申請，到目前已有近4000人申請加入中聯油脂案的團訟。

消基會指出，持續接受民眾申請團訟，下一步將等衛福部食藥署整理出所有上下游商品的明細後再展開，這些明細將是於未來消費者求償時，才能勾稽到是哪家公司的哪一項商品。

消基會表示，等明細資料整理出來，消基會確認團訟的對象後，就會通知消費者，請消費者填寫請求權讓與，以及檢附相關消費證據等流程，進入實質收件及整理相關文件。

消基會在啟動團訟記者會時指出，中聯油脂案已非單一企業品質管理失當，而是影響整體食品供應鏈的重大食品安全事件。

消基會將中聯油脂列為主要被告，涉案泰山企業、福懋油脂與福壽實業列為共同被告。消基會指出，消費者提訴訟除可請求一般損害賠償外，法院得依企業經營者的違法惡性，判決加計最高1到5倍不等的懲罰性賠償金。

致癌沙拉油 消基會

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