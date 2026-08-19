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檢方起訴中聯挨批為官員脫罪 石崇良稱不考慮去留盼今通過食安法

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天表示，衛福部將負起責任修補制度，將油品安全還給國人，「去留不在我心中」，一切尊重司法與檢調。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良今天表示，衛福部將負起責任修補制度，將油品安全還給國人，「去留不在我心中」，一切尊重司法與檢調。記者林琮恩／攝影

中聯油脂公司油品苯駢芘超標卻未通報，檢方昨起訴4企業、15人，立委黃國昌質疑，檢方起訴業者是為官員脫罪。起訴書內容披露，業者去年就放寬巴西豆驗收標準，問題豆更換與檢方調查出現10個月落差。對此，衛福部長石崇良今天表示，衛福部將負起責任修補制度，將油品安全還給國人，「去留不在我心中」，一切尊重司法。

此案暴露現行食安法諸多漏洞，外界要求衛福部食藥署設法補破網，立法院社福及衛環委員會今天安排繼續審查包含行政院版本在內的「食安法」修正案。今天是七夕情人節，石崇良會前受訪時被問及情人節安排，他說，只希望能通過「食安法」，對於檢調起訴一事，他感謝檢調迅速查明真相，對於惡意破壞制度者求處重刑。

石崇良曾說，會為中聯案負起責任，外界關注他要如何負責？石崇良表示，衛福部責任是修補該修補的制度，將油品安全還給國人，去留不在他心中，一切均尊重司法及檢調調查，而今天食安法五大修正方向，即包括源頭管理、製程管理、異常通報等，將擴大通報責任，業者內部自主檢驗、外部第三方檢驗，都要求異常通報義務，並導入食安簽證制度，強化外部監督責任。

起訴書中披露業者去年自行放寬巴西黃豆驗收標準，且知道出問題並未主動通報，外界質疑，這與食藥署日前公布的調查報告結果，對於問題豆更與檢方的調查出現10個月落差。石崇良說，中聯於去年下半年更動黃豆允收標準，台中市政府去年下半年曾對中聯實施查廠，也進行後市場產品抽驗，結果均符合規定，食藥署化驗今年1至3月油品樣本，檢驗結果也符合規定。

總統府國務機要費、府方稱將影響身障產品採購之際，衛福部社家署公布中秋社福團體產品銷售數量，僅去年2成。石崇良說，以往中秋佳節都是庇護工場、社福相關基金會重要產品銷售季節，今年銷售情況看起來不如理想，衛福部會多加強宣導，藉這機會呼籲民間企業多多採購，庇護工場精美中秋禮品，守護社會弱勢。

致癌沙拉油 石崇良

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