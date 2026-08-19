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立院今審食安法 聚焦裁罰強度

聯合報／ 記者林琮恩陳敬丰／連線報導

中聯油脂公司油品苯駢芘超標卻未通報，檢方昨起訴四企業、十五人，此案暴露現行食安法諸多漏洞，外界要求衛福部食藥署設法補破網。立法院社福衛環委員會今天將併同朝野立委提案版本，繼續審查包含政院版在內的食安法。

起訴書中披露業者去年自行放寬巴西黃豆驗收標準，且知道出問題並未主動通報，食藥署日前公布的調查報告結果，對於問題豆更與檢方的調查出現十個月的落差，對此，食藥署低調回應，尊重檢調偵查結果，將持續推動食安管理制度。

面對外界對業者隱瞞多時、食藥署的調查報告也疑似隱匿等質疑，衛福部、食藥署都低調以對。

台中市政府昨表示，尊重檢方偵辦結果，同步檢討現行制度缺口；對於中聯油等產品的後續處理和油廠復工問題，台中市府會配合司法程序與中央的專案調查，嚴格把關。

至於此案暴露的食安法諸多漏洞、外界要求應修法強化源頭管理，並將現行業者自主通報改為強制通報。

衛福部七月底提出「食安法」修正草案，經行政院會通過，送立法院審議。以「強化源頭管理、強化製程管理、強化異常通報、強化品質管理、強化數位治理」五大方向為核心，共修正十七條。

其中，要求一定規模食品業者須將安全監測計畫報送中央主管機關核定外，另要求第三方檢驗機構所設實驗室，其檢驗結果應與中央串連，避免業者隱匿不報案件再次發生；另提高裁罰強度，針對隱匿食安問題而未通報主管機關的業者，罰鍰上限由現行三百萬元提至三千萬元。立法院社福及衛環委員會今將審查相關修法。

致癌沙拉油 食安

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