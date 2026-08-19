葉彥伯：自主管理破功 應明確強制性

檢方起訴中聯油脂與下游三家油廠，調查發現四業者「見毒不報」，主管機關與消費者被蒙在鼓裡，現行食品業自主管理機制破功。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，自主通報規定要更明確界定，並朝強制性通報辦理，食安管理應轉向源頭控管，建立原料、半成品到成品的追溯系統。

起訴書揭露，致癌油品風暴始作俑者為中聯油脂，福壽、福懋油與泰山等三業者則是毒油流向市面的推手，中聯早發現原料、油品有問題，三家下游廠商也知悉，卻未通報主管機關，更延遲下架、出清存貨，衝擊現行管理機制。

台中市衛生局表示，致癌油品案凸顯食安不能只靠單一業者自主管理，應全面檢討全國食安治理架構，落實中央、地方、第三方驗證及業者分工；業者應落實原料驗收、製成控管、自主檢驗與異常通報，第三方驗證單位應強制通報異常資訊，以強化預警與風險控管。

葉彥伯表示，現行自主通報部分，相關規定要更明確，應朝向強制通報辦理，除了食安法第七條規定，還要納入第九條，食品業者應保存產品原材料、半成品及成品的來源相關文件，一旦發現有危害衛生安全之虞，應主動停止製造、加工、販售及回收，並通報主管機關。

葉彥伯指出，特定類別與規模的食品業者，應依照產業模式，建立產品原材料、半成品與成品供應來源及流向的追溯或追蹤系統，要掌握食品從來源到流向的完整資訊，從自主通報朝向強制通報修正。

他強調，現行食安管理的策略和計畫要翻修，調整為源頭主動管理，中央年度計畫及ＫＰＩ也要修改，不能只著重於傳統稽查、抽驗等工作，應配合源頭主動管理方向，調整相關績效指標。

此外，中央對地方的人力和業務經費，應比照社會安全網模式，大幅增加對地方的補助，落實食安管理工作。