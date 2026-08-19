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檢批毒油廠商：見毒不報 比詐團還可惡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

中聯致癌油品案掀起全國食安風暴，台中地檢署偵查四十七天後，昨起訴中聯等四油廠公司法人與十五名管理高層。檢方引用漢書、論語等古籍，重話批中聯油脂是毒油案始作俑者，四油廠高層明知油品染毒卻「見毒不報」，淪為問題油流入市面的推手，「較諸常見之詐騙集團，實有過之而無不及」。

檢方調查直指中聯、福壽實業、福懋油脂與泰山企業等四家油廠，明知油品有問題卻隱匿未通報。檢方在起訴書引用「漢書．酈食其傳」中「王者以民人為天，而民人以食為天」，強調食品安全法制，非單純保護財產法益，更維繫著國民對「食」的生存根本信賴。

檢方指出，中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、廠長陳明榮身處食安把關核心，早在二○二三年便知悉以巴西黃豆製油，具致癌物苯駢芘高風險，反在去年放寬檢驗標準；檢方引用「禮記」中「君子慎其獨也」，痛批蔡清松等人，握有第一手資訊卻未慎獨自持，在全案因果鏈中居於「始作俑者」地位。

向中聯購買油品分裝、販售的下游端福壽董事長洪堯昆、泰山董事長劉偉龍、福懋油總經理張志賓等人，得知油品有問題未通報，仍持續出貨；檢方引「論語．為政」中「人而無信，不知其可也」，痛陳誠信是食品業立業之本。

檢方批評，中聯、福壽、泰山三家公司董事長，身居企業最高決策者，本該是攔阻危害的最後防線，接獲超標通報後「見危不救、見毒不報」，明知油品含有致癌物質，還以延遲通報、拒不下架的消極不作為，出清問題油品牟利，淪為問題油流入市面的推手，建請法院從重量刑，以儆效尤。

致癌沙拉油 檢察官

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