毒油真相 企業高層通聯 檢批只有推諉、封口與串供

致癌油品案爆發初期，外界關切中聯油脂在接獲台糖與南僑告知苯駢芘超標卻延宕數月才通報，檢方調查更發現，中聯等業者不僅拖延通報，從通聯記錄中更發現，四家業者高層接獲油品出問題後，還多次下達指令企圖蓋牌，甚至製作隱匿知情紀錄的報告企圖卸責。

檢方調查發現，這場毒油風暴並非中聯首次驗出大豆油苯駢芘超標，檢方調查，早在二○一九年中聯製成的脫膠油中，四種PAHs（多環芳香烴）總和達十二點七ｐｐｂ，遠超過食藥署十ｐｐｂ標準。

中聯廠長陳明榮 聯合報系資料照

中聯內部三年前已製作「大豆沙拉油中PAHs分析」簡報，董事長蔡清松、廠長陳明榮等人，就已知悉巴西黃豆水分高、烘乾易生致癌物苯駢芘，入廠前原料溫度超過攝氏四十度，黃豆色澤偏深紅、熱損豆多、油色偏深；該簡報示警，巴西豆半成品PAHs含量極高，即便後續精煉加工，PAHs含量仍處在法規標準的臨界值。

檢方指出，中聯對此未增設去毒設備，反在二○二五年五月將熱損粒允收標準，由百分之○點五大幅放寬至百分之五，今年四月起產出七批、八四七八點八八公噸超標油品，流入福壽、福懋油與泰山等股東廠，並販售至市面。

泰山董事長劉偉龍 聯合報系資料照

檢方查扣相關人手機，從通聯紀錄中發現，今年六月十五日中聯召開股東廠品保聯繫會，福壽、福懋油、泰山代表出席，會中告知油品超標；福懋油總經理張志賓獲報後，不但未啟動回收下架機制，還在通訊軟體中回覆「那就不要多做任何動作，希望可以簡單平息」，隔天還提醒「注意所有書面內容」，並指示製作隱匿知情紀錄的第二版本報告，企圖卸責。

檢方調查，泰山時任總經理沈怡君獲悉之後，下令「未得指示不得通知客戶」，泰山法務幹部甚至建議刪除群組訊息，要求對外隱瞞六月中旬即知情的事實。

檢方指出，四家業者原擬隱瞞此事，直到六月卅日，外傳泰山內部有吹哨者向主管機關舉報，劉偉龍等人擔心承擔更大法律風險，決定通報，蔡清松得知後，急忙透過ＬＩＮＥ致電劉偉龍，試圖求情轉圜遭拒絕；中聯、福壽、福懋油等三廠見無法隱瞞，當天才陸續前往主管機關通報 。

中聯油脂總經理余凌冲 聯合報系資料照

檢方痛批，企業高層在長達半個月的通聯中只有推諉、封口與串供，惡性重大，建請法院從重量刑。