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毒油案起訴… 3年前就隱匿 15人求重刑

聯合報／ 記者陳宏睿游振昇／台中報導
中檢偵查致癌油品案，昨起訴中聯油脂等四公司法人與十五名高層主管，檢方批業者「見毒不報」，比詐騙集團有過之無不及。聯合報系資料照
中檢偵查致癌油品案，昨起訴中聯油脂等四公司法人與十五名高層主管，檢方批業者「見毒不報」，比詐騙集團有過之無不及。聯合報系資料照

中聯油脂爆發一級致癌物苯駢芘超標油品案，台中地檢署昨偵結，起訴書揭露駭人真相，中聯早在三年前就得知巴西黃豆製油易產生苯駢芘，去年卻大幅放寬熱損粒允收標準十倍；下游的福懋油、泰山高層知悉問題油品，還企圖封鎖消息，就連泰山董事長劉偉龍打算通報時，中聯董事長蔡清松還致電阻擋，業者自主通報機制根本失靈。

檢方歷經四十七天偵查，發現業者隱匿情況比先前外界所知的情況更嚴重，昨依違反食安法、詐欺、偽造文書等罪嫌，起訴中聯、福壽實業、福懋油脂、泰山企業四家公司法人，以及中聯董事長蔡清松、福壽董事長洪堯昆、泰山董事長劉偉龍與福懋油總經理張志賓等十五人，追徵不法所得八億八七三一萬元，並求處重刑。

下架門檻爭議 分他字案追查

至於衛福部食藥署七月四日專家會議，業者及熟識的專家都在場，政府決議致癌油含量百分之廿以下產品不必下架，遭疑有門神護航。中檢已另分他字案追查，將調閱會議簽呈、名單與通聯紀錄，釐清是否不法。

檢方偵查期間收押的中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮、泰山現任總經理蔡國樑、時任總經理沈怡君，昨起訴移審台中地院，法官昨裁定四人繼續羈押禁見。

檢方調查，中聯內部早在三年前就知道，巴西黃豆製油易產生苯駢芘，仍持續進口；今年四、五月間，使用福壽、福懋油及泰山共同採購的巴西黃豆產製沙拉油，中聯蔡清松、余凌冲、陳明榮等人明知原料熱損粒偏高、具致癌物風險，為壓低成本，涉將進料管制標準由千分之五大幅放寬至百分之五；中聯四月驗出半成品異常後，未採取改善措施，產製七批、共八四七八點八八公噸苯駢芘超標沙拉油。

油品異常 公司高層下封口令

台糖五月向中聯進貨的脫膠油檢出苯駢芘超標，南僑公司向福壽購入的沙拉油也超標，陸續向中聯反應。中聯內部後續的報告中也指出，台糖後來拒收的三一一油槽中的脫膠油，苯駢芘是限量的七點四倍，明確指出原料端存在嚴重汙染。

檢方查出，中聯與福壽等多家業者知悉油品異常後，不僅未依規定主動停售通報，反持續包裝販售給不知情的下游餐飲業與消費者牟利，甚至四公司高層陸續對內下封口令，指是「不要多做任何動作」，企圖蓋牌。

檢方痛批，四業者高層罔顧公眾健康，針對蔡清松、余凌冲、陳明榮、洪堯昆、劉偉龍、張志賓等六人，向法院具體求處食安法最重刑度七年、併科罰金八千萬元，詐欺部分求處最重五年或七年徒刑；余凌冲涉偽造文書另求刑三年，其餘共犯求處六年六月徒刑。

檢方也建請對四涉案公司科以最高十倍罰金，並宣告沒收中聯三點七三億元、福壽一點八三億元、福懋油二億元、泰山一點三億元等不法犯罪所得。

致癌沙拉油 中聯 泰山 食安

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