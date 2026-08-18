中聯致癌油起訴！余凌冲等4名偵查中羈押被告 法院裁定接押禁見

台中地檢署中聯致癌油品案，今依違反食安法，起訴含法人等19名被告，檢方罕見在起訴書內，引用「漢書」等古籍，斥責涉案4大廠的高層，明知油品染毒卻消極隱瞞出清，此種「以無信之行，行有信之表」對社會信賴的破壞，「較諸常見之詐騙集團，實有過之而無不及」，建請法院對中聯公司董事長蔡清松等6名核心決策高層，從重量刑。

2026-08-18 15:20