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中聯致癌油起訴！余凌冲等4名偵查中羈押被告 法院裁定接押禁見
中聯油脂公司油品致癌物「苯駢芘」超標，台中地檢署從7月3日分他案調查，偵辦期間數度搜索，中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮、泰山公司前總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑被依違反食安法，遭檢方聲押獲准。中檢歷經47日偵辦，今天偵查終結，依違反食安法起訴余凌冲等15人、中聯等4間法人公司，移審台中地院，院方今天傍晚5時至8時，陸續裁定余凌冲等4名偵查中羈押被告，接續羈押禁見。
台中地院先在今天下午5時至8時開羈押庭，由檢察官郭逵、翁嘉隆蒞庭，陸續裁定中聯總經理余凌冲、泰山現任總經理蔡國樑、中聯廠長陳明榮，泰山公司前總經理沈怡君，羈押禁見。
台中地檢署偵辦中聯致癌油品案，啟動查緝民生犯罪聯繫平台後展開三波搜索。7月9日第一波搜索，總經理余凌冲遭聲押，台中地院原裁定2000萬元交保，檢方抗告成功，7月16日改裁收押禁見，為本案首名收押被告。
7月22日第二波搜索，廠長陳明榮原獲100萬元交保，經檢方抗告，台中高分院發回更裁，8月1日改裁收押禁見。7月24日第三波搜索，泰山公司前總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑因涉違反食安法，且涉刪除訊息、截圖滅證及互相推諉串證，均遭裁定收押禁見。全案在偵查期間共有4人先後遭收押。
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