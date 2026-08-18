致癌油品案起訴內容直指業者自主管理失靈 中市府籲中央建立預警機制

中聯致癌油品案今由檢方偵結起訴，檢方查扣涉案高層手機、電腦通訊紀錄，發現福懋油、福壽、泰山等股東廠早已知悉油品驗出致癌物「苯駢芘」超標 ，卻知情不報，企圖掩蓋。對此，台中市政府呼籲中央建立預警機制，強化風險管控。

針對外界關心業者自主管理失靈後的具體對策，台中市政府表示，中聯案顯示食品安全不能只靠單一業者自主管理，市府主張從全國食安治理架構全面檢討，落實中央、地方、第三方驗證及業者分工。

第一級應由業者落實原料驗收、製程控制、自主檢驗及異常通報；第二級第三方驗證應強化實質查核及異常資訊通報。中央則應就高風險原料、檢驗資訊、跨縣市流向及重大異常，建立統一的風險分級、預警與即時通報機制，地方政府依風險資訊執行稽查、抽驗及追蹤管理。

市府食安處表示，已凝聚17縣市的共識，提出10項食安改革建言，包括建立中央應變機制、零時差通報、科技溯源及三級品保改革等；從個案究責進一步走向制度改革，中央、地方、第三方驗證及業者各司其職，共同降低食安風險。