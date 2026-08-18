快訊

消費者個資恐進入地下交易鏈？ 駭客喊賣「可不可」70萬會員資料

女網紅發聲了！認了做過酒店「確實曾曖昧互動Joeman」

一張圖看3階段降雨！周五前全台有雨 颱風最快周四生成

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油品案起訴內容直指業者自主管理失靈 中市府籲中央建立預警機制

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，台中地檢署偵結今依違反食安法，起訴中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、福壽董事長洪堯昆、福懋油總經理張志賓、泰山董事長劉偉龍等15人，與中聯、福壽、福懋油與泰山等4家公司法人。記者游振昇／攝影
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，台中地檢署偵結今依違反食安法，起訴中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、福壽董事長洪堯昆、福懋油總經理張志賓、泰山董事長劉偉龍等15人，與中聯、福壽、福懋油與泰山等4家公司法人。記者游振昇／攝影

中聯致癌油品案今由檢方偵結起訴，檢方查扣涉案高層手機、電腦通訊紀錄，發現福懋油、福壽、泰山等股東廠早已知悉油品驗出致癌物「苯駢芘」超標 ，卻知情不報，企圖掩蓋。對此，台中市政府呼籲中央建立預警機制，強化風險管控。

針對外界關心業者自主管理失靈後的具體對策，台中市政府表示，中聯案顯示食品安全不能只靠單一業者自主管理，市府主張從全國食安治理架構全面檢討，落實中央、地方、第三方驗證及業者分工。

第一級應由業者落實原料驗收、製程控制、自主檢驗及異常通報；第二級第三方驗證應強化實質查核及異常資訊通報。中央則應就高風險原料、檢驗資訊、跨縣市流向及重大異常，建立統一的風險分級、預警與即時通報機制，地方政府依風險資訊執行稽查、抽驗及追蹤管理。

市府食安處表示，已凝聚17縣市的共識，提出10項食安改革建言，包括建立中央應變機制、零時差通報、科技溯源及三級品保改革等；從個案究責進一步走向制度改革，中央、地方、第三方驗證及業者各司其職，共同降低食安風險。

中聯 超標 食安 致癌沙拉油

延伸閱讀

自主管理破功！中聯等4油廠知情不報 葉彥伯：應改源頭管理並強制通報

中聯案檢方47天偵結依「食安法」求處重刑 食藥署：尊重偵察結果

「不要多做動作希望簡單平息」 致癌油四大廠LINE對話曝光

中聯8478噸致癌油隱匿放行…4大廠高層全起訴 蔡清松等6人遭求刑7年

相關新聞

致癌油品案起訴內容直指業者自主管理失靈 中市府籲中央建立預警機制

中聯致癌油品案今由檢方偵結起訴，檢方查扣涉案高層手機、電腦通訊紀錄，發現福懋油、福壽、泰山等股東廠早已知悉油品驗出致癌物「苯駢芘」超標 ，卻知情不報，企圖掩蓋。對此，台中市政府呼籲中央建立預警機制，強化風險管控。

「不要多做動作希望簡單平息」 致癌油四大廠LINE對話曝光

中聯致癌油品案今由檢方偵結起訴，檢方查扣涉案高層手機、電腦通訊紀錄，發現福懋油、福壽、泰山等股東廠，早在6月中旬已知悉油品驗出致癌物「苯駢芘」超標 ，福懋油總經理張志賓接獲回報時，還下令「不要多做任何動作，希望可以簡單平息」；泰山前總經理沈怡君則指示「未得指示不得通知客戶」，直至6月底，泰山內部傳出「有吹哨者要舉報」，各廠高層才在紙包不住火下，被迫通報主管機關 。

比詐騙集團還可惡！中檢起訴引古籍 批4大油廠高層「見毒不報」籲重判

台中地檢署中聯致癌油品案，今依違反食安法，起訴含法人等19名被告，檢方罕見在起訴書內，引用「漢書」等古籍，斥責涉案4大廠的高層，明知油品染毒卻消極隱瞞出清，此種「以無信之行，行有信之表」對社會信賴的破壞，「較諸常見之詐騙集團，實有過之而無不及」，建請法院對中聯公司董事長蔡清松等6名核心決策高層，從重量刑。

自主管理破功！中聯等4油廠知情不報 葉彥伯：應改源頭管理並強制通報

致癌油品案台中地檢署今天起訴，檢方認定，中聯及下游福壽、福懋油、泰山等4家公司，涉知情不報、隱匿短報，持續加工販售問題油品。對於業者自主管理卻知情不報問題，彰化縣衛生局長葉彥伯認為，自主通報相關規定應更明確，應修改朝強制性的方向辦理，並認為食安管理的策略和計畫要翻修，應朝向源頭主動性的管理。

中聯油風暴4大廠董座僅他脫身 「只進公司2次」福懋油吳星澄不起訴

中聯致癌油品案，檢方今天一口氣起訴中聯、福壽、泰山等3家大廠董事長蔡清松、洪堯昆、劉偉龍，但四大廠中唯獨福懋油脂董事長吳星澄全身而退，獲檢方不起訴處分。檢方調查，吳星澄今年4月中旬才剛接任董座，公司日常業務，全權授權總經理張志賓處理，員工更集體證稱「幾乎沒看過董座進辦公室」，檢方認定其確實不知情，罪嫌不足予以不起訴。

離譜！中聯3年前已知巴西豆易衍生致癌物 去年竟放寬熱損豆標準10倍

中聯公司致癌油品案，中檢今偵結起訴19人，檢方查出離譜內幕，中聯早在3年前，即因製程異常，製作「大豆沙拉油PAHs分析」簡報，顯示巴西黃豆易致癌，甚至中聯在2019年以巴西黃豆生產的油品，驗出PAHs已超過食藥署指標值，但中聯董事長蔡清松等人明知，仍放寬10倍標準，製作問題油品，檢方痛批，中聯高層是「始作俑者」，建請從重量刑 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。