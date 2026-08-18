「不要多做動作希望簡單平息」 致癌油四大廠LINE對話曝光

中聯致癌油品案今由檢方偵結起訴，檢方查扣涉案高層手機、電腦通訊紀錄，發現福懋油、福壽、泰山等股東廠，早在6月中旬已知悉油品驗出致癌物「苯駢芘」超標 ，福懋油總經理張志賓接獲回報時，還下令「不要多做任何動作，希望可以簡單平息」；泰山前總經理沈怡君則指示「未得指示不得通知客戶」，直至6月底，泰山內部傳出「有吹哨者要舉報」，各廠高層才在紙包不住火下，被迫通報主管機關 。

起訴指出，中聯油脂公司在6月15日召開股東廠品保聯繫會，會中各廠品保主管，已明確得知問題油品流入市面，隔天福懋油的譚姓品研處經理，將對話擷圖傳給總經理張志賓，張不但未啟動回收下架機制，反而直接回覆「了解那就不要多做任何動作，希望可以簡單平息」，次日還提醒「注意所有書面內容」，甚至事後還在電腦中，製作了隱匿6月中旬知情紀錄的「第二版本」工作報告，企圖卸責 。

泰山企業內部同樣出現封口與串供行徑，時任泰山總經理沈怡君在6月16日獲悉油品超標後，不僅未下令全面下架，也在7月4日向部屬指示「未得指示不得通知客戶也不得流出」，還與高層討論「統一對外口徑」，公司法務幹部甚至建議刪除群組訊息、要求中聯對外「不能提及6/15就知情」等語。

檢方查出，各大廠原打算私下將事件壓下，直到6月30日上午，泰山內部傳出將有吹哨者向主管機關檢舉，泰山董事長劉偉龍等人擔心承擔更大法律風險而決定通報，中聯董事長蔡清松得知後，急忙透過 LINE致電劉偉龍，試圖求情轉圜但遭拒絕 ，中聯、福壽、福懋油等3間公司，眼見無法隱瞞，才於當天陸續前往主管機關通報 。

檢方痛批，各大廠高層在長達半個月的通訊往來中，只見推諉、封口與串供，對國人食品健康毫無顧念，依違反食安法等罪，起訴蔡清松等15名自然人、4家法人，並建請法院對核心高層從重量刑 。