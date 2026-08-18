比詐騙集團還可惡！中檢起訴引古籍 批4大油廠高層「見毒不報」籲重判

台中地檢署中聯致癌油品案，今依違反食安法，起訴含法人等19名被告，檢方罕見在起訴書內，引用「漢書」等古籍，斥責涉案4大廠的高層，明知油品染毒卻消極隱瞞出清，此種「以無信之行，行有信之表」對社會信賴的破壞，「較諸常見之詐騙集團，實有過之而無不及」，建請法院對中聯公司董事長蔡清松等6名核心決策高層，從重量刑。

檢察官在起訴書中引述「漢書·酈食其傳」中「王者以民人為天，而民人以食為天」，強調食品安全法制，非單純保護財產法益，更維繫著國民對「食」的生存根本信賴。

檢方指出，製造端的中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、廠長陳明榮身處把關核心，早在2023年便知悉巴西黃豆具致癌物苯駢芘高風險，卻反在去年放寬檢驗標準。

檢方引用「禮記」中「君子慎其獨也」，痛批蔡清松等人，握有第一手資訊卻未慎獨自持，任令惡因蔓延，在全案因果鏈中居於「始作俑者」地位。

此外，針對販售端的福壽董事長洪堯昆、泰山董事長劉偉龍、福懋總經理張志賓等人，檢方也引《論語·為政》中「人而無信，不知其可也」，痛陳誠信是食品業立業之本。

檢方批評，被起訴的中聯公司蔡清松等3名董座，身居企業最高決策者，本該是攔阻危害的最後防線，接獲超標通報後「見危不救、見毒不報」，以延遲通報、拒不下架的消極不作為，出清問題油品牟利，反淪為問題油流入市面的推手，應依刑法第57條從重量刑，以儆效尤。