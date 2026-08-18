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自主管理破功！中聯等4油廠知情不報 葉彥伯：應改源頭管理並強制通報
致癌油品案台中地檢署今天起訴，檢方認定，中聯及下游福壽、福懋油、泰山等4家公司，涉知情不報、隱匿短報，持續加工販售問題油品。對於業者自主管理卻知情不報問題，彰化縣衛生局長葉彥伯認為，自主通報相關規定應更明確，應修改朝強制性的方向辦理，並認為食安管理的策略和計畫要翻修，應朝向源頭主動性的管理。
衛生局長葉彥伯表示，對於自主通報的部分，相關規定要更明確，要符合食品安全衛生管理法第9條規定，食品業者應保存產品原材料、半成品及成品的來源相關文件；經中央主管機關公告類別與規模的食品業者，應依其產業模式，建立產品原材料、半成品與成品供應來源及流向的追溯或追蹤系統。
葉彥伯指出，追蹤追溯的核心要旨，就是要能掌握食品從來源到流向的完整資訊，因此，自主通報的相關規定應進一步修改，朝具強制性的方向辦理。
葉彥伯表示，食安管理的策略和計畫要翻修，應朝向源頭主動性的管理，中央的年度計畫及KPI也要配合修改，不能只著重於傳統的稽查、抽驗等工作，而應配合源頭主動管理的方向，調整相關績效指標。
另外，中央對地方的人力和業務經費，也應比照社會安全網的模式，大幅增加對地方的補助，讓地方衛生機關有足夠的人力及資源，落實食品安全管理工作。
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