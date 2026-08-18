中聯油風暴4大廠董座僅他脫身 「只進公司2次」福懋油吳星澄不起訴

中聯致癌油品案，檢方今天一口氣起訴中聯、福壽、泰山等3家大廠董事長蔡清松、洪堯昆、劉偉龍，但四大廠中唯獨福懋油脂董事長吳星澄全身而退，獲檢方不起訴處分。檢方調查，吳星澄今年4月中旬才剛接任董座，公司日常業務，全權授權總經理張志賓處理，員工更集體證稱「幾乎沒看過董座進辦公室」，檢方認定其確實不知情，罪嫌不足予以不起訴。

不起訴處分書指出，調查局移送意旨原認定吳星澄身為福懋負責人，涉與總經理張志賓、譚姓品研經理共同隱匿油品超標、延遲通報並持續出貨。

但吳星澄庭訊時喊冤表示，自己在今年4月16日才上任，平時很少進公司，「上任至今進辦公室大概才2次」，業務與買油全由總經理處理，直到6月29日晚間才接到張志賓電話告知超標。

檢方傳喚福懋多名幹部及員工，眾人都證稱業務會議從未見過董事長參加，且公司內部通報僅到總經理層級。

檢方查扣，吳星澄的手機數位採證及LINE 對話，也證實在6月29日前，確實完全沒有油品異常的討論紀錄。

相較於中聯蔡清松、福壽洪堯昆、泰山劉偉龍等3位董座，因參與決策或知情後，涉消極隱匿遭起訴重求刑，檢方基於「罪疑惟輕」原則，認定吳星澄未參與犯罪謀議，做出不起訴處分。