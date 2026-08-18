離譜！中聯3年前已知巴西豆易衍生致癌物 去年竟放寬熱損豆標準10倍

中聯公司致癌油品案，中檢今偵結起訴19人，檢方查出離譜內幕，中聯早在3年前，即因製程異常，製作「大豆沙拉油PAHs分析」簡報，顯示巴西黃豆易致癌，甚至中聯在2019年以巴西黃豆生產的油品，驗出PAHs已超過食藥署指標值，但中聯董事長蔡清松等人明知，仍放寬10倍標準，製作問題油品，檢方痛批，中聯高層是「始作俑者」，建請從重量刑 。

檢方查出，中聯公司在2023年因製程異常，在同年7月間，製作「大豆沙拉油中PAHs（多環芳香烴）」分析」內部簡報 ，時任總經理蔡清松（現為董事長）、廠長陳明榮、精油課江姓襄理等3人，早已知悉巴西黃豆水分偏高、烘乾過程易衍生致癌物苯駢芘。

簡報指出，巴西進口的黃豆水分較高，易在產地烘乾過程中衍生致癌物苯駢芘汙染，簡報中也載明，進口船次船運過程原料溫度偏高，入廠前溫度甚至超過攝氏40度、黃豆色澤偏深紅、熱損豆多、油色偏深。

該簡報示警，巴西豆產出的半成品，脫膠油多環芳香烴（PAHs）含量相當高，即便經過後續精煉加工去除，PAHs含量仍處在法規標準的臨界值，甚至早在2019年8月12日，中聯以巴西豆製成的脫膠油，已檢出4種PAHs總和達12.7ppb，已超過食藥署規定的10ppb監測指標值。

檢方指出，蔡清松、陳明榮等人明知如此，不僅未增設去毒設備，反在2025年5月間，將巴西豆「熱損粒」允收標準由0.5%大幅放寬至5%，放寬達10倍。

中聯公司在今年4月使用巴西豆製油，半成品磷脂質持續異常暴增，蔡清松等人卻為求產能未停工隔離，產出7批共8478.88公噸的苯駢芘超標油品交付福壽、福懋與泰山等股東廠流入市面。

檢方認定蔡清松等人具有「縱使油品危害人體健康亦不違背其本意」的不確定故意 ，居於全案核心責任，惡性重大，依法提起公訴，建請法院從重量刑。