中聯案檢方47天偵結依「食安法」求處重刑 食藥署：尊重偵察結果

中聯油脂公司油品苯駢芘超標卻未通報，檢方歷經47天偵查後，今天起訴董事長蔡清松等15人，其中共6名高層遭檢方依「食安法」求處最高刑度7年、併科8000萬元罰金。對此，衛福部食藥署表示，尊重及依檢調偵察結果為主，將持續推動食安管理制度。另，立法院社福及衛環委員會，明已安排繼續審查「食安法」修正草案，盼完善國內食安管理制度。

檢方今天起訴中聯公司董事長蔡清松等15人、中聯等4間法人，向法院聲請沒收、追徵不法所得8億8731萬餘元。檢方認定，中聯油脂及下游福壽實業、福懋油脂、泰山企業等4家公司，涉知情不報、隱匿短報，持續加工販售問題油品，重量達8478公噸，依違反食安法等罪起訴，蔡清松等6名公司高層，遭檢方求處食安法最重刑度7年、併科8000萬元罰金。

檢調調查，中聯高層明知該批原料熱損粒偏高具致癌物風險，為降低成本，將進料管制標準由0.5%放寬至5%，且在5月檢驗出半成品異常後未採改善措施，且於偵辦過程中，從中聯員工扣下的手機中，發現早在今年4月，即有「貨不對勁」、「調起來黏黏的」、「豆子爛爛的」、「這樣能出貨嗎」等對話內容，懷疑員工發現異常，中聯高層仍未將油品送驗，直至6月分才終於出手。

衛福部已在7月底提出「食安法」修正草案，經行政院討論後公布。除要求一定規模食品業者須將安全監測計畫報送中央主管機關核定外，另要求第三方檢驗機構所設實驗室，其檢驗結果應與中央串連，避免業者隱匿不報案件再次發生，此外，也提高裁罰強度，針對隱匿食安問題而未通報主管機關的業者，罰鍰上限由現行300萬元提升至3000萬元。立法院明將繼續審查相關法案。