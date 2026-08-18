中聯8478噸致癌油隱匿放行…4大廠高層全起訴 蔡清松等6人遭求刑7年

中聯油脂公司「苯駢芘」超標油品案，檢方歷經47天偵查，今天起訴中聯公司董事長蔡清松等15人、中聯等4間法人，向法院聲請沒收、追徵不法所得8億8731萬餘元。檢方認定，中聯油脂及下游福壽實業、福懋油脂、泰山企業等4家公司，涉知情不報、隱匿短報，持續加工販售問題油品，重量達8478公噸，依違反食安法等罪起訴，蔡清松等6名公司高層，遭檢方求處食安法最重刑度7年、併科8000萬元罰金。

檢方調查，中聯公司今年4月、5月間，使用福壽、福懋及泰山公司，共同採購的巴西黃豆原料產製沙拉油。中聯董事長蔡清松、總經理余凌沖、廠長陳振榮及高階主管江孟隆等人，明知該批原料熱損粒偏高具致癌物風險，為降低成本，將進料管制標準由0.5%放寬至5%，且在5月檢驗出半成品異常後未採改善措施。

中聯公司一共產製7批、高達8478.88公噸苯駢芘超標沙拉油，余凌沖與公司品研課副課長陳建龍在今年6月30日通報時，更涉短報76.7萬餘公斤（短報近6成）以掩蓋災情。

下游端福壽董事長洪堯昆、總經理趙文強、經理顏宏鉉；福懋總經理張志賓、經理譚至闓；以及泰山董事長劉偉龍、案發時前後任總經理沈怡君、蔡國樑與主管張浩等人，知悉原料異常後，未依規定主動停售通報，反而持續包裝販售予不知情的下游餐飲業者、消費者，謀取不法暴利。

台中地檢署自7月3日分案偵辦，歷經4波搜索，向法院聲押余凌沖、陳振榮、沈怡君、蔡國樑獲准，同時扣押4家公司不動產。

檢方痛批，涉案中聯公司等高層，罔顧大眾健康，對蔡清松、余凌沖、陳振榮、洪堯昆、劉偉龍、張志賓等主謀求處食安法最重刑度7年、併科8000萬元罰金，詐欺部分求處最重7年或5年；余凌沖涉偽造文書另求刑3年。其餘共犯也具體求處6 年6月徒刑，建請法院對涉案4家公司，依食安法第49條第5項規定，科以罰金。