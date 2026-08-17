快訊

息影22年罕見返台！王祖賢遭直擊現身桃園機場 一細節洩真身

難以普及…失智針劑太貴 僅500多人施打

MLB／為無數手肘受傷投手延續生涯 「TJ手術」之父逝世享壽83歲

聽新聞
0:00 / 0:00

食安法修法納管網路平台 專家憂政府責任外包、擴張監控

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
因應中聯毒油事件，行政院提出「食品安全衛生管理法」修正草案，並希望強化網路上違法食品資訊移除、違法販售防制及業者責任。東亞政經塾顧問丁旗源表示，此修法將應由政府承擔的專業判斷與管理責任，轉嫁給網路平台，甚至是成為政府擴張監控的工具。聯合報系資料照
因應中聯毒油事件，行政院提出「食品安全衛生管理法」修正草案，並希望強化網路上違法食品資訊移除、違法販售防制及業者責任。東亞政經塾顧問丁旗源表示，此修法將應由政府承擔的專業判斷與管理責任，轉嫁給網路平台，甚至是成為政府擴張監控的工具。聯合報系資料照

因應中聯毒油事件，行政院提出「食品安全衛生管理法」修正草案，本周三將於立法院繼續審議，修法草案擬於第3條增列網際網路業者類型，新增第43條之1，強化網路上違法食品資訊移除、違法販售防制及業者責任。東亞政經塾顧問丁旗源表示，不應把應由政府承擔的責任轉嫁給網路平台，甚至修法成為政府擴張監控的工具。

丁旗源表示，食安必須嚴格管理，但真正的問題是，政府若要解決食安危機，應強化源頭查驗、風險預警、抽驗量能與業者追查，而不是把原本應由政府承擔的專業判斷與管理責任，轉嫁給網路平台，甚或將修法成為政府擴張監控的工具。

丁旗源指出，最大的疑慮是，行政院版第43條之1要求網路業者對違法資訊負「善良管理人注意義務」，此一概念原本常見於民法、公司法，要求行為人以具「專業能力及經驗的管理者」標準行事，屬於最嚴格的注意義務。

如今行政院草案卻將網路平台提供者、網路應用服務提供者與網路內容提供者一併納管，依其修法意旨，無論是否收取廣告費，都可能負擔高度查察、判斷與處置責任。

他指出，這意味從網路平台業者、大型電商、社群平台，到透過網路販售農產品的小農、自媒體或小型商家，都可能被要求主動審查使用者上傳的內容。但食品是否違法往往不是看一張商品照片、幾句廣告文案就能判定。

丁旗源指出，如食品成分、汙染物、有害物質、農藥殘留是否超標，通常必須經抽驗、檢驗、科學分析與行政調查才能認定。平台沒有檢驗設備，也沒有要求業者提出成分證明、命其送驗或進行稽核的公權力，卻要承擔「先行判斷」的責任，顯然不合理。

「這不是公私協力，而是政府把專業認定責任外包給私人企業。」丁旗源質疑，日後一旦發生食安事件，政府可以反過來追究平台是否盡到「善良管理人注意義務」；但若平台為自保而誤判、下架合法商品或言論，損害的卻是小商家生計、消費者資訊權與人民言論自由。政府沒有增加查驗能力，卻把責任外推，這正是典型的修法卸責。

值得警惕的是，第43條之1第4項要求網路業者保存業務上或系統中留存的網頁資料、行為人個資及網路使用紀錄資料180日，供主管機關調查。這表面是為追查違法食品廣告或販售行為，實際上卻可能讓行政機關透過網路平台取得人民的網路足跡，包括瀏覽、點擊、上傳與轉貼紀錄。

當平台被要求保存、整理並提供這些資訊，角色就不只是「食安警察」，更可能成為行政機關的網路偵查系統。比較現行法律，更能看出行政院草案的輕重失衡。

丁旗源指出，如「兒童及少年性剝削防制條例」第8條規定，網路業者必須透過主管機關或其他機關，知有犯罪嫌疑情事後，才須於24小時內限制瀏覽或移除相關網頁資料；而相關犯罪網頁資料、嫌疑人個資及網路使用紀錄，保存目的也是為了提供司法及警察機關調查。

另，「詐欺犯罪危害防制條例」第32條第1項亦採限縮設計，僅限「網路廣告平台業者」知悉其刊登或推播廣告為詐欺廣告、或明顯涉及詐欺時，才須在通知期限內移除、限制瀏覽、停止播送或採取必要處置。

兒少性剝削與詐欺犯罪，都是直接侵害兒童安全與人民財產的重大犯罪；立法上尚且要求明確犯罪嫌疑、主管機關或相關機關介入程序與條件，且限縮納管對象與處置範圍。行政院版食安法草案卻將納管範圍擴及網路平台、應用服務與內容提供者，並以抽象的「善良管理人注意義務」要求其主動負責。

難道行政院認為，食品廣告的網路風險，竟比兒少性剝削與詐欺犯罪還更嚴重，因此可以課予更寬廣的監控、保存與調查義務？這樣的法律輕重，顯然失去平衡。如此的修法，只是讓平台成為審查者，人民則可能成為被監控的對象。

丁旗源表示，現實中，許多違法行為是跨平台的，在某個公開網站放廣告，再導流到 LINE 帳號或其他私訊管道。LINE 這類即時通訊工具，本質是私人對話，涉及通訊秘密保障，平台也不可能、也不應該全面監控所有聊天內容，要處理的是那個公開網站的違法廣告，而不是要求通訊平台檢查每一則訊息。

如果硬要法律要求平台「全面監控」或「事前審查」，不但技術上不可行，更直接碰撞人民的通訊自由與隱私權。因此，多數民主法治國家採取的是「通知後處理」，由主管機關先具體指明違法資訊、違反法規依據及處置理由，再通知平台於期限內限制瀏覽、停止傳輸或移除。

丁旗源認為，平台負責技術與流程上的協力；違法性的專業認定與行政責任，則應回到主管機關身上。「食安法」應守住的是人民入口的安全，而不是伸進每個人的瀏覽紀錄與網路生活。政府要有決心，但決心不等於無邊界地擴張權力，更不等於將管理不足包裝成業者責任。真正該補強的，是源頭查驗、食品抽驗、風險監測、資訊透明與行政究責；而不是要求平台替政府扛責、替政府判斷，甚至替政府保存國民的網路足跡。

丁旗源指出，當行政院用更寬、更重、更模糊的義務來處理食品廣告時，真正應被追問的，不是平台為什麼沒有變成食安警察，而是政府為什麼不願意自己扛起食安管理責任。

食安 修法 納管 致癌沙拉油 網站

延伸閱讀

公民連署倡候選人刑事犯罪全都露 中選會：涉個資與修法 有難度

趙姬違約…監理漏洞浮現 經濟部、金管會卻各說各話

4000億產值最痛一課！訪問十位業者、專家、退休官員 中聯毒油到底哪出錯？

整理包／ EZ WAY 怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

相關新聞

獨／隱形眼鏡消失她美甲手狂摳 角膜慘變「貓抓板」視力剩0.1

摘隱形眼鏡千萬別亂摳！高雄一名年輕女性上班族愛做美甲，摘隱眼時鏡片突然消失，以為卡在眼睛裡，情急下反覆翻找，鏡片沒找到，眼睛愈來愈痛，隔天就醫一看，醫師嚇一跳，她的角膜已被刮得像「貓抓板」，留下近百條傷痕，視力暴跌剩0.1。

周四起關島東方熱帶擾動醞釀發展 吳德榮揭預估路徑、影響

颱風季，又有熱帶擾動可能發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周四起關島東方有熱帶擾動醞釀發展，並朝西北轉北北西前進，下周二、三(25、26日)逐漸接近日本南方海面；未必會靠近台灣，但為期末模擬，需再觀察。

難以普及…失智針劑太貴 僅500多人施打

國內失智症患者近四十萬人，去年兩款可減緩失智惡化的針劑上市，可清除沉積於大腦組織的類澱粉蛋白，但臨床醫師估計，全台僅五、六百名早期阿茲海默症的失智個案接受針劑治療，主因在於費用昂貴，每個療程至少一五○萬元。

失智新藥打半年「腦中類澱粉蛋白少逾8成」 80歲嬤能用LINE正常聊天

阿茲海默氏症過去藥物多以改善認知症狀為主，隨著抗類澱粉蛋白單株抗體問世，治療機制透過清除腦內異常累積的類澱粉蛋白，延緩疾病進展。中國醫藥大學附設醫院失智醫療中心副主任盧韻如分享，一名80歲婦人接受新藥治療半年後，腦內類澱粉蛋白沉積指標由104.2降至19.8，降幅逾8成，家屬發現重複問話、頻繁找東西等情況改善，逐漸找回原有生活。

低壓帶接手 氣象粉專：這三天雨下最大

天氣不穩定，出門要帶傘。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，台灣天氣今起到周六都受低壓帶影響，其中19日到21日降雨影響最為顯著。

感染了可能完全沒感覺…7至8成幽門桿菌無症狀 這些警訊恐已傷胃

胃癌與幽門螺旋桿菌感染密切相關。台灣消化系醫學會名譽理事長林肇堂表示，感染幽門螺旋桿菌會造成胃持續慢性發炎，進而出現癌前病變，最後導致胃癌。然而，染菌原因與食物保鮮、飲食衛生，甚至是飲食過鹹，多吃醃漬食物、吸菸、過度飲酒等有關，建議應避免攝取過鹹、醃漬等食物，且減少共飲共食等習慣，同時需積極篩檢，以去除幽門螺旋桿菌及降低胃癌發生機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。