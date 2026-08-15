致癌苦茶油廠累計8家 食藥署列優先對象9月起進廠輔導

致癌苦茶油風暴延續，國內問題油廠又新增1家，累計共8家。衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷說，桃園市政府衛生局日前抽驗「統健實業股份有限公司」苦茶油，檢出苯駢芘2.1ppb，超過法規上限2ppb，同批苦茶油已生產636瓶，共下架435瓶、其餘201瓶已售出，業者曾自主檢驗合規，將向衛生局要求複驗，針對國內8家苦茶油問題油廠，食藥署將在9月優先進廠輔導。

問題苦茶油廠數量累計7家，分別為連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號、農七十公司、鑫隆發實業、翰霖貿易及本次檢出異常的統健實業股份有限公司上游「統購公司」。魏任廷說，這批檢出異常的苦茶油是由桃園市政府抽驗發現，嘉義市統購實業有限公司產品一批「麻油車頂級冷壓苦茶油」銷往「統健實業股份有限公司」，並由統件公司配送至門市販售。

魏任廷說，嘉義市政府衛生局8月14日前往統購公司查核，經查該批苦茶油使用中國苦茶籽製成，該批生產共636瓶，均交由統健總公司配送門市販售，其中435瓶已經下架，且衛生局已命統購公司暫停苦茶油產線作業、停止販賣相關產品並回收且開放消費者退貨，台北市衛生局已至統健總公司及門市要求針對該苦茶油產品預防性下架不得販售。

因檢出苯駢芘超標僅0.1ppb，魏任廷說，業者統購公司為世代傳承的小型業者，且業者自述自主檢驗結果合格，將向衛生局申請複驗；食藥署已在8月11日於雲林舉辦首場交流會，將在8月19日於嘉義舉辦第2場交流會，目前統購公司已報名參加，交流會中點為深入解析苦茶油苯駢芘產生風險，並結合HACCP制度，剖析製程關鍵管制點管理重點，並宣導食用油脂最新法規及標示規範。

食藥署將在這2場針對苦茶油業者交流會結束後，於9月分邀集專家會同地方政府衛生單位人員實地進廠輔導。魏任廷說，食藥署會將8家問題油廠列為優先輔導對象，輔導中點為進廠確認業者製程，針對有疑慮製程部分要求業者確認改善。