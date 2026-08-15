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苦茶油製程 將訂管理指引

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

致癌苦茶油案件連環爆，共七家苦茶油廠產品檢出苯駢芘超標，為找出苦茶油製程中苯駢芘生成原因，衛福部食藥署十一日南下雲林，舉辦首場交流會，共六十家業者代表與會。專家建議，應去殼焙炒或將溫度控制在攝氏一八○度以下。食藥署食品組組長許朝凱說，將整合專家意見，於後續進廠輔導後，針對苦茶油製程訂出管理措施指引。

食藥署昨舉辦首場交流會，現場除六十家業者代表外，另有宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣衛生局人員與會，合計共八十三人，農業部農試所過去曾技轉苦茶油技術給三家業者，發現只要苦茶籽烘焙溫度控制在攝氏一二○度以下，最終產品將不會驗出苯駢芘。同時建議業者應保留苦茶籽殼，作為焙炒的熱緩衝，若為去殼焙炒，溫度應控制在攝氏一八○度以下。

台灣食品產業策進會食品技師簡介ＨＡＣＣＰ制度及苦茶油製程管理。許朝凱表示，食品安全應以事前預防為原則，苦茶油原料驗收須確認農藥、重金屬及苯駢芘驗證文件；焙炒時監控溫度與時間，避免有害物質生成，並透過過濾、金檢設備去除雜質及金屬異物。

食藥署在交流會結束後，將邀集製油專家會同衛生單位，針對苦茶油製油廠逐一進廠輔導。許朝凱說，有業者對製程管理提出疑問，期待食藥署後續輔導時，將可能的問題點納入輔導，協助業者降低苦茶油苯駢芘風險，食藥署將與農業部進場實地輔導，並依實際製程及輔導結果，提出相關管理措施指引。

致癌沙拉油 苯駢芘

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