麻油車頂級冷壓苦茶油苯駢芘超標 北市預防性下架

中聯油風波爆發以來，全台下架致癌油，導致食用油出現缺口，團膳、糕餅與食品加工業者喊缺油，尤其開學在即，中元節、中秋節也會有大量糕餅需求。台中議員要求市府提出方案，中市府表示，已經向中央反映，請經濟部產業發展署開會協調。

2026-08-14 11:45