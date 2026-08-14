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麻油車頂級冷壓苦茶油苯駢芘超標 北市預防性下架
北市衛生局今天表示，獲報桃園市統購實業有限公司的「麻油車頂級冷壓苦茶油」檢出苯駢芘超標，並銷往北市統健實業股份有限公司，已要求全面預防性下架。
北市衛生局今天晚間發布新聞稿表示，接獲桃園市衛生局通報，抽驗桃園市統購實業有限公司販售的「麻油車頂級冷壓苦茶油」，該批號效期為2028年7月5日，檢出苯駢芘2.1μg/kg超標，並銷往北市統健實業股份有限公司。
衛生局表示，獲報後立即派員前往總公司及門市要求不分批號預防性下架，不得販售。
北市法務局消保官呼籲，業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，確實保障消費者權益，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999，外縣市民眾請撥02-27208889轉7089。
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