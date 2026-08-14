致癌油風波…團膳、糕餅、食品加工業者喊缺油 中市府：已向中央反映

中聯油風波爆發以來，全台下架致癌油，導致食用油出現缺口，團膳、糕餅與食品加工業者喊缺油，尤其開學在即，中元節、中秋節也會有大量糕餅需求。台中議員要求市府提出方案，中市府表示，已經向中央反映，請經濟部產業發展署開會協調。

台中市議會今天質詢財經業務，民進黨議員張芬郁質詢表示，致癌油事件爆發後，台中市政府7月6日全面停用中聯油、福懋油、福壽、泰山等4家油品，但現在馬上就要開學了，團膳業者很焦慮油不夠用，烘焙業者、食品加工業者也反映買不到油。

張芬郁強調，除了開學，馬上就是中元節和中秋節，對糕餅業者來說是一年一度的銷售旺季，但業者眼看戰備資源不足，不知道如何上場搶商機，市府是否有任何協助輔導措施？

民進黨議員謝家宜表示，中聯油案爆發至今超過1個月，市府是否能協助業者買到合格安全的油？能否成立專案採購通道？議員陳淑華批評，台中市商業會理事長謝豐享7月下旬就提出建議，請市府提出下架食用油後的配套措施，到現在還是沒有作為。

經濟發展局長張峯源答詢表示，的確有收到糕餅公會理事長等業者的反映，說中元節、中秋節糕餅用油不足，經發局也有派員到大賣場、油品買賣點觀察供應狀況；市府已經協調產發署，希望調節食用油的供應量，現在就等中央開會協調。

民進黨議員李天生、陳淑華、謝家宜、張芬郁等人要求，市府不能一味推給中央，地方有地方的權責，且下令台中市全面下架4家食用油的就是中市府，不應推卸責任，要做好準備。

張峯源指出，缺油問題不是只有台中碰到，全國都有類似的問題，先前經濟部長龔明鑫曾認為油品供應不是問題，不過台中持續接到業者反映，市府也都有傳達給中央；大宗民生用品的協調權責是在經濟部，米、油、鹽乃至衛生紙等物資都是，他今天就會再打給產發署長邱求慧。