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揪苦茶油致癌關鍵 食藥署交流會建議：原料驗收苯駢芘、焙炒低於180度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為找出苦茶油製程中苯駢芘生成原因，衛福部食藥署11日南下雲林，舉辦首場交流會，共60家業者代表與會。圖為台中市食安處稽查人員稽查油品情形。圖／台中市食安處提供
為找出苦茶油製程中苯駢芘生成原因，衛福部食藥署11日南下雲林，舉辦首場交流會，共60家業者代表與會。圖為台中市食安處稽查人員稽查油品情形。圖／台中市食安處提供

致癌苦茶油案件連環爆，已有7家苦茶油廠產品檢出苯駢芘超標，為找出苦茶油製程中苯駢芘生成原因，衛福部食藥署11日南下雲林，舉辦首場交流會，共60家業者代表與會。食藥署食品組組長許朝凱說，會中農業部農業試驗所研究員分析苦茶油產生苯駢芘風險，建議業者應「保留籽殼焙炒」以作為緩衝，或將去殼焙炒溫度控制在攝氏180度以下。

許朝凱說，苦茶油苯駢芘超標事件引發社會關注，食藥署啟動產官學交流，盼為業者建構食安防線，11日為首場交流會，除60家業者代表外，另有宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣衛生局人員與會，合計共83人，會中深入解析苦茶油苯駢芘產生風險，並結合HACCP（危害分析重要管制點）制度，剖析製程關鍵管制點管理重點，並宣導食用油脂最新法規及標示規範。

全台多家苦茶油業者產品被檢出苯駢芘超標，外界關注背後系統性原因。許朝凱說，會中農業部農試所研究員說明，他111年技術轉移3家業者，苦茶籽烘焙溫度控制在「中烘焙」以下，小於攝氏120度，結果均無檢出苯駢芘，我國與歐盟對食用油脂均訂有苯駢芘得超過2ppb嚴格上限，建議業者應保留苦茶籽殼焙炒作為熱緩衝，若為去殼焙炒，應將溫度控制在攝氏180度以下。

台灣食品產業策進會食品技師簡介HACCP制度及苦茶油製程管理，強調應藉由事前預防優於事後檢驗的原則確保食品安全，許朝凱說，針對苦茶油製程，專家詳列關鍵管制點（CCP）管理重點，包括原料驗收應確認農藥、重金屬、苯駢芘驗證文件，焙炒過程應監控溫度與時間以防止劣變物質生成，並透過過濾與金檢設備去除雜質及金屬異物。

許朝凱說，交流會中亦說明業者應依法盡自主管理義務，訂定食安監測計畫、保存原料來源文件，提醒業者強化原料風險、製程監控及檢驗監測，提升風險管理能力，若發現產品異常應立即通報；在標示方面，完整包裝油品須符合品茗、內容物及營養標示規範，特別是調和油品、國產原料宣稱，應確保真實無誤，否則將觸犯「食安法」有關內容標示不實罰則。

食藥署在交流會結束後，將邀集製油專家會同衛生單位，針對苦茶油製油廠逐一進廠輔導。許朝凱說，會中有業者針對製程管理提出疑問與專家討論，提到期待食藥署後續輔導時，將可能產生的問題點納入輔導，指導業者降低苦茶油苯駢芘風險。

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