橄欖油標示新制首波收29則意見 將二次預告

不肖業者以低價油假冒高級橄欖油販售案件頻傳，衛福部預告標示新制近日屆滿，共收到業者及公協會等29則意見，包括是否能標示「純、頂級、冷壓」等敘述文字，將辦理二次預告。

今年上半年發生數起橄欖油詐欺事件，從混充芥花油到以低價橄欖粕油假冒高價橄欖油販售等，不法獲利至少上千萬。為從源頭遏止，衛生福利部食品藥物管理署6月12日預告訂定「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案。

草案明定須依製程與品質標準標示，並將品名嚴格劃分為6類，包括特級初榨橄欖油、初榨橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油及橄欖粕油，並規定「精製橄欖粕油」及「橄欖粕油」品名字體大小應一致，且不得標示為「橄欖油」。

60天預告期在8月11日屆滿。食藥署食品組簡任視察林蘭砡今天告訴媒體，期間陸續接獲業者、公協會等提出共29則意見，主要涉及適用範圍、品名標示方式、品質指標訂定，以及是否給予緩衝期等，目前正針對意見實質內容逐項研析。

業者及相關公協會針對6類品名分類提出具體意見，林蘭砡說明，包括6類品名是否屬法定品名、與食品法典委員會（Codex）及中華民國國家標準（CNS）分類是否一致，以及品名前後是否可加品牌、產地、「純」、「100%」、「頂級」、「冷壓」等敘述文字。

至於是否有業者或相關公協會針對橄欖粕油不得標示為「橄欖油」、品名字體大小須一致等規定提出意見，林蘭砡表示，目前尚未接獲相關意見。

林蘭砡說，現正綜整各界提出的意見，後續將參考Codex品名分類，並研議增訂品質指標，再辦理第二次預告；實施日期預計仍維持2027年7月1日，並以產製日期為準。

食藥署表示，未來食用橄欖油及食用橄欖粕油產品如未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法第22條規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示不實依違反同法第28條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰；包裝產品依第52條限期回收改正。

另外，食品不得有攙偽或假冒情事，倘經查獲違反食安法第15條第1項第7款規定者，依同法第49條，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。